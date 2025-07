Vlahovic-Milan, arriva il no: cambia tutto

Il centravanti serbo sempre più vicino a lasciare la Juventus ha le idee ormai chiare: la situazione

Un solo anno di contratto, uno stipendio altissimo e un futuro tutto da decifrare. La permanenza di Dusan Vlahovic con la Juventus appare sempre più complicata. Il serbo e i bianconeri sono ormai arrivati ad una rottura definitiva e il giocatore avrebbe chiesto la rescissione consensuale.

Nel frattempo in ottica futura per lui si è parlato di Milan, che ha bisogno di un altro centravanti da alternare a Gimenez: Massimiliano Allegri lo ha lodato nel corso della conferenza stampa di presentazione e ha fatto capire che sarebbe ben felice di allenarlo nuovamente. Uno dei problemi maggiori però è rappresentato dall’ingaggio percepito dal serbo, che al momento sarebbe decisamente fuori dai parametri rossoneri.

Milan, Vlahovic snobba il Manchester United

L’interesse nei confronti di Vlahovic arriva però anche dalla Premier League. Diverse squadre inglesi, in un passato più o meno recente, hanno osservato con attenzione il centravanti serbo.

Tra queste c’è anche il Manchester United, reduce da una stagione estremamente deludente e desideroso di rilanciarsi sotto la guida di Ruben Amorim. Il club inglese è in cerca di innesti in attacco, nonostante l’arrivo del brasiliano Matheus Cunha e l’approdo sempre più vicino di Mbeumo. E in questo senso Vlahovic è uno dei primi nomi nella lista della dirigenza dei ‘Red Devils’. Come però riferisce il ‘Sun’, il serbo avrebbe snobbato il club inglese e la sua proposta, sottolineando di preferire l’opzione Milan. L’opzione rossonera sarebbe la preferita del calciatore, che preferirebbe restare in Italia, soprattutto se dovesse trovare un’intesa con la Juventus per la rescissione contrattuale.

Oltre a Vlahovic, tanti sono gli altri nomi in lista per l’attacco del Milan. Piace, e tanto, Victor Boniface del Bayer Leverkusen, così come Nicolas Jackson del Chelsea, che però ha un costo molto alto, un po’ come Darwin Nunez del Liverpool. Attenzione poi al francese Mateta, anche lui in scadenza nel 2026 con il Crystal Palace.