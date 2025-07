Ter Stegen in rotta col Barcellona: la mossa che fa sperare l’Inter

Le ultime notizie dalla Catalogna aprono nuovi scenari di calciomercato, l’estremo difensore può dire addio: la Beneamata in attesa di sviluppi

Come sappiamo, la scorsa stagione è stata molto dura per Ter Stegen, a lungo fuori dal campo per diversi mesi per via di un grave infortunio. Ripresosi dopo una lunga convalescenza, ha trovato, al Barcellona, un mondo diverso da come lo aveva lasciato e questo può pesare enormemente sul suo futuro

I blaugrana si erano cautelati con l’acquisto di Szczesny a parametro zero, il polacco a suon di prestazioni convincenti ha scalato le gerarchie. E non è certo finita qui, dato che da poco in squadra è arrivato anche Joan Garcia, prelevato dall’Espanyol. In questo momento, dunque, Ter Stegen rischierebbe di essere addirittura il terzo portiere del Barça. Una situazione che naturalmente non lo rende felice. E infatti si sta parlando da un po’ di un suo addio. L’ultimo indizio potrebbe avvicinare la sua partenza.

Barcellona, Ter Stegen si allena fuori dal gruppo per sua scelta: addio vicino

Il Barcellona ha iniziato gli allenamenti per la nuova stagione e da parte di Ter Stegen c’è stato subito un gesto forte. Il portiere tedesco non si è allenato in gruppo di sua spontanea volontà, rimanendo a fare esercizi in palestra.

Notizia confermata da ‘El Chiringuito’, che ha seguito le prime sedute di allenamento del Barcellona. Un segnale forte lanciato alla società, per accelerare il momento dell’addio. Il club catalano, secondo alcune indiscrezioni, per risparmiare sul ricco ingaggio dell’estremo difensore potrebbe anche accordare la partenza in lista gratuita. Una opportunità che i club interessati potrebbero sfruttare. Ci sta pensando l’Inter, anche se prima occorrerebbe l’addio di Yann Sommer.