Scoppia il caso all’Inter: “Pronti ad azioni civili contro la società”

La squadra nerazzurra tornerà in campo tra meno di due settimane per il ritiro, intanto c’è una grana da risolvere per il club vicecampione d’Europa

L’Inter si ritroverà il 26 luglio per preparare la nuova stagione, la prima con al timone Cristian Chivu che aveva già preso le redini della squadra per il Mondiale per Club dopo il divorzio da Inzaghi.

Intanto in casa nerazzurra scoppia la grana tifosi, dopo la decisione della società di bloccare il rinnovo di diversi abbonamenti legati alla Curva Nord di San Siro.

Una scelta non gradita (eufemismo) dai sostenitori interisti e che ha suscitato la rabbia del tifo organizzato. Non solo attraverso lo sfogo sui canali social, ma anche con i fatti visto che la Curva sarebbe pronte a intraprendere azioni legali contro il club.

Inter, bufera abbonamenti: la Curva Nord pensa ad azioni legali contro il club

La Curva Nord dell’Inter non ci sta e sta pensando seriamente di preparare un’azione civile contro la società per il blocco del rinnovo degli abbonamenti verso alcuni tifosi.

Il tifo organizzato ha chiesto aiuto a tal proposito ad alcuni legali, secondo cui diversi tifosi colpiti dalla decisione dell’Inter siano incensurati e senza aver ricevuto mai Daspo. “Nel giro di qualche giorno, dopo la richiesta di delucidazioni all’Inter, partiranno le azioni civili per discriminazione e violazione del diritto di prelazione e chiederemo i danni“, spiega l’avvocato Mirko Perlino come riporta ‘Calcio e Finanza’. Il legale aggiunge: “Anche perché nella black list sono stati inseriti incensurati, lontani anni luce da qualsiasi ‘azione di disturbo’ e che da tanti anni hanno l’abbonamento”.

Il duro comunicato della Curva Nord: “Prendiamo atto di questa deriva e siamo pronti a reagire per vie legali, visto che la società continua a nascondersi dietro silenzi, scarica barile e burocrazia. Siamo di fronte a un abuso senza precedenti, figlio di una strategia repressiva in atto ormai da mesi. I vostri abusi non ci fermeranno: l’Inter è dei suoi tifosi, i gruppi della Nord”.