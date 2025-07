Milan, svolta per il dopo Theo: affare low cost dalla Premier

Il Milan si sta guardando attorno e sta continuando ad inseguire il nuovo terzino sinistro da regalare a Massimiliano Allegri. Per l’erede di Theo Hernandez si può seriamente pescare in Premier League per un affare a basso costo davvero di grande interesse.

I rossoneri stanno lavorando senza sosta al proprio futuro ma per tutti gli innesti la strada sembra essere estremamente in salita. Il primo grande innesto è stato Samuele Ricci mentre oggi è stata la giornata di Luka Modric. Il problema principale è rappresentato dalla linea di difesa però, dal momento che i calciatori sono contati per usare un eufemismo. Soprattutto perché sulle fasce letteralmente c’è il vuoto in senso assoluto dopo la cessione di Theo Hernandez e le mancate conferme di Calabria, Emerson Royal etc.

In tal senso, anche per un discorso di peso del francese nello spogliatoio e nei successi rossoneri degli ultimi anni, sostituire l’ex Real Madrid è la priorità in senso assoluto. Con le difficoltà riscontrate per tutti i profili seguiti, con un riferimento particolare ad Archie Brown, per il cui acquisto sembrava tutto fatto ma che è poi sfumato con il suo passaggio al Fenerbahce. In tal senso, emerge un nome nuovo per la fascia sinistra del Milan che arriva direttamente dalla Premier League e che può essere un profilo estremamente funzionale al progetto di Allegri.

Milan, nuovo terzino nelle mani di Allegri: c’è un altro nome da aggiungere

Giocare a San Siro, ancor di più se si tiene in considerazione della voglia di vittorie che c’è in questa squadra, richiede una grande responsabilità ed una grande forza di spirito. In tal senso, stando a quanto raccontato da Caught Offside, c’è un nome nuovo da registrare. Il Milan si sta muovendo con interesse sulle tracce di Emerson Palmieri, fortissimo difensore italo brasiliano e con un lungo trascorso anche in Serie A tra Palermo e Roma, prima del passaggio al Chelsea, all’Olympique Lione ed infine al West Ham. Che ora ne detiene il cartellino.

Si tratta di un calciatore che si è guadagnato un posto in primo piano tra le fila degli Hammers, come certificato anche dai dati dell’ultima stagione. 32 presenze tra tutte le competizioni condite da 2 gol. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e, con un solo anno di contratto ancora, può diventare una occasione a basso costo per il Milan, che si andrebbe a regalare un rinforzo di primo piano per il proprio presente e per il proprio futuro. Classe 1994, può dare ancora tanto al calcio in Serie A.