Milan, caccia all’attaccante: nuova pista per il vice Gimenez

Dalla Francia, una ipotesi percorribile per il nuovo centravanti del Diavolo: sondaggi in corso

Pian piano, tutte le squadre stanno iniziando a tornare al lavoro. Tra le grandi, la prima è stata il Milan, che ha tanto da farsi perdonare dopo una annata decisamente deludente e che sogna di riscattarsi riproponendosi prontamente nelle prime posizioni. I rossoneri oggi hanno accolto Modric, secondo colpo ufficiale del mercato, ma hanno ancora tanto da costruire.

I rossoneri continuano a inseguire il terzo rinforzo in mezzo al campo, con l’obiettivo Jashari dopo Modric, per l’appunto, e Ricci. Ma nel frattempo, mentre Allegri sta lavorando a Milanello, programmano un colpo offensivo. Santiago Gimenez resterà, è stato detto in tutte le salse, anche dal diretto interessato. Ma ovviamente il messicano da solo, al centro del reparto, non basta, per coltivare ambizioni di alto livello. Ecco perché il Milan sta battendo diverse piste, tra cui l’idea Vlahovic, di cui si parla da un po’, ma attenzione a una alternativa di un certo livello che può giungere dalla Ligue 1 francese.

Al Monaco, Breel Embolo è entrato nell’ultimo anno di contratto. Per questo, il camerunense può essere una idea praticabile. Il Milan, secondo ‘Sky Sport’, sta iniziando a sondare il terreno con i monegaschi per capire la fattibilità dell’operazione a cifre non particolarmente elevate. Una idea sulla quale si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni, di sicuro il profilo per fisicità ed esperienza internazionale può interessare molto ad Allegri.