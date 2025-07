Juventus, Costa verso la cessione: finanzia il colpo dal Chelsea

La Juventus sta lavorando ad un nuovo innesto che arriva direttamente dal Chelsea e questo colpo può essere finanziato dalla cessione di Alberto Costa. Il portoghese, infatti, è vicino come non mai al passaggio allo Sporting Lisbona.

I bianconeri sono alla continua ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Igor Tudor, che è consapevole del fatto che questa squadra, così com’è, non può bastare a fronteggiare tutti gli impegni che ci sono all’orizzonte. Ancor di più se si ha come obiettivo quello di tornare ad essere realmente competitivi. Come la piazza merita e chiede a gran voce. In tal senso, non può di certo bastare per un club così tanto ambizioso, e con questa abitudine alla vittoria, puntare al quarto posto per essere realmente soddisfatti.

Uno dei grandi obiettivi in senso assoluto è quello di regalare a Igor Tudor un nuovo difensore centrale capace di dare stabilità a tutto il progetto ed alla linea a tre arretrata a cui sta lavorando il tecnico. In tal senso, sono fondamentali le cessioni per finanziare gli acquisti e quella che ormai sembra essere più vicina è quella di Alberto Costa, che potrebbe seriamente far ritorno in Portogallo. Lo vuole, infatti, a tutti i costi lo Sporting Lisbona ed il suo addio può servire a finanziare un colpo di primo piano che arriverebbe direttamente dal Chelsea.

Juventus, innesto di primo piano in difesa dal Chelsea? Le ultime

Come è noto, il primo nome in lista per la difesa della Juventus è quello di Chabot, vecchia conoscenza della Serie A. In tal senso, però, non mancano le alternative ed ora pare che Comolli e Modesto abbiano messo gli occhi in casa Chelsea. A quanto pare, infatti, la Juve sta seguendo, secondo quanto raccontato da Blasting News, con interesse il profilo di Axel Disasi, roccioso muro di difesa dei Blues che è in uscita dal club londinese e che per caratteristiche sarebbe perfetto per quelle che sono le esigenze tecnico di Igor Tudor.

Classe 1998, ha una discreta esperienza ed è in un momento della sua carriera in cui non può perdere tempo. Si deve rilanciare e non può farlo al Chelsea, dal momento che Maresca lo considera non al centro del suo progetto tecnico. Nonostante questo, però, l’ostacolo che la Juventus trova davanti a sé per Disasi è rappresentato dalle richieste che fanno gli inglesi per il centrale. Chiedono, infatti, ben 25 milioni di euro e sarebbe un investimento notevole. Con la cessione di Alberto Costa per circa 20 milioni, però, la pista si può fare interessante.