Inter, altra doccia gelata: ha scelto l’assegno da 10 milioni all’anno

I nerazzurri rischiano la beffa: il calciatore ha detto sì alla super offerta che è arrivata dall’Arabia Saudita. Il punto della situazione

L’Arabia Saudita continua ad attingere dal calcio europeo. Stavolta è il Neom SC a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter di Cristian Chivu.

Il club arabo – secondo quanto riportato da Sky Sport DE – avrebbe raggiunto un accordo con Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero sarebbe pronto a guadagnare ben 10 milioni di euro netti a stagione. Al momento non è stato ancora trovato un’intesa con il Bayer Leverkusen, ma il Neom SC punta a chiudere il prima possibile. La giornata cerchiata in rosso è quella di domani, quando le parti si incontreranno per discuterne.

La Serie A e l’Italia sembrano proprio non essere nel destino di Xhaka, che per diverse settimane è stato in cima alla lista della spesa di Igli Tare. L’albanese avrebbe voluto portare a Milano il roccioso centrocampista, ma Giorgio Furlani non è mai apparso realmente convinto dell’operazione, soprattutto per via dell’età.

Futuro Xhaka, l’Italia si allontana: il punto della situazione

Con la chiusura per Samuele Ricci, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, l’affare Xhaka è stato definitivamente messo in stand-by.

Oggi il Milan accoglierà Luka Modric, atteso a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Poi il club rossonero spera di riuscire a mettere le mani su Ardon Jashari. Le attenzioni del Diavolo, dunque, restano ancora tutte per lo svizzero del Club Brugge, almeno finché l’affare non sarà saltato in modo definitivo (né il Milan né il giocatore se lo augurano).

Al momento, quindi, non c’è spazio per Xhaka o per un altro centrocampista. Il giocatore del Leverkusen, che aveva già dato il via libera al trasferimento al Milan, è stato in seguito cercato anche dalla Juventus. Ma nemmeno questa trattativa è mai realmente decollata. Infine si è fatta avanti l’Inter, ma l’inserimento del Neom SC potrebbe far saltare definitivamente il banco.

Nelle prossime ore se ne saprà di più, ma sullo sfondo rimane un’altra insidia: il Fenerbahçe. Il club turco allenato da José Mourinho ha dimostrato di avere la forza economica per convincere molti calciatori: ne sa qualcosa il Milan, che ha visto sfumare Archie Brown proprio all’ultimo. Ora anche la squadra di Istanbul è pronta a farsi avanti per Xhaka, qualora il Neom non dovesse riuscire a chiudere l’affare.