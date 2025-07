Inter, accordo col nuovo difensore: sorride anche la Juve

I nerazzurri lavorano per potenziare la difesa con un calciatore proveniente dalla Serie A. Servono però alcune cessioni

L’Inter sta lavorando con grande intensità su quello che sarà il prossimo futuro. La squadra di Chivu dovrà resettare dopo un Mondiale per Club non esaltante e sin dalla fase di preparazione estiva dovrà provare a costruire un futuro differente, che sia anche in grado di far dimenticare l’epilogo dell’ultima stagione.

L’allenatore rumeno rappresenta la principale novità rispetto al recente passato, al quale dovranno essere uniti dei nuovi innesti in grado di andare a rinnovare una rosa che ha bisogno di forze fresche soprattutto in difesa. La retroguardia rappresenta quindi il reparto attorno a cui Marotta e soci dovranno prestare maggiore attenzione.

Tra gli obiettivi sensibili per la linea arretrata torna di moda anche Koni De Winter, che ha vissuto una buona stagione con la maglia del Genoa confermando la sua enorme crescita personale.

Il belga ex Juve nell’ultima annata ha messo a referto anche tre gol in 25 partite, e per caratteristiche e prospettive rappresenterebbe un potenziale colpo ottimo per la struttura della nuova Inter di Chivu.

Calciomercato Inter, mirino su De Winter: prima servono le cessioni

25 milioni di euro, bonus inclusi è la cifra richiesta dal Genoa per Koni De Winter dopo una stagione su buoni livelli. A fare il punto della situazione ci ha quindi pensato ‘Nieuwsblad Sport’.

Secondo quanto evidenziato dal portale belga l’Inter è disposta ad avvicinarsi alle richieste dei liguri, ma prima dovrà creare degli utili per avere margine di manovra. Nella sostanza i nerazzurri dovranno vendere giocatori. Tra i calciatori presi in esame per un potenziale addio ci sono Acerbi, Pavard e Bisseck.

L’Inter lavora quindi sulle uscite per piazzare la prossima entrata e solo dopo aver incassato fondi, il club piazzerà l’accelerazione nelle trattative per il genoano.

La società meneghina inoltre, stando alla stessa fonte, ha quasi finalizzato l’accordo con De Winter. Si tratta di un contratto pluriennale a dispetto dell’interesse dall’estero anche del Tottenham. Il difensore però preferirebbe il trasferimento a Milano per un affare che farebbe felice anche la Juventus pronta ad incassare il 20% come da accordi sulla rivendita.