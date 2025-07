Falcusan dall’Empoli all’Universitatea Craiova: sabato scorso il debutto – Calciomercato.it

Il promettente difensore romeno ha firmato un contratto triennale con opzione

Operazione importante quella conclusa dall’Universitatea Craiova. Il club romeno si è assicurato il talentuoso difensore Darius Falcusan, giunto all’Empoli dal Cluj nel gennaio 2023.

L’Universitatea Craiova lo ha strappato ai toscani per circa 300 mila euro, con il 19enne nato in Spagna che ha già debuttato sabato scorso nella sfida con l’UTA Arad valevole per la prima giornata di SuperLiga e terminata col punteggio di 3-3. Falcusan è entrato a venti minuti dalla fine.

Il promettente classe 2006 era ambito da diversi club, anche italiani, ma alla fine è prevalsa la voglia di tornare a casa e sposare il progetto dell’ambiziosa società di Mihai Rotaru.

Falcusan ha firmato un contratto di tre anni, ovvero fino a giugno 2028, con opzione per un’altra stagione. Nella foto in alto lo si vede al momento della firma, in compagnia del suo agente Alessandro Acri.