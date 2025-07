Vlahovic, c’è il comunicato: trovata la nuova squadra

Via dai bianconeri, il bomber serbo cambia maglia: la soluzione al rebus di calciomercato si avvicina

In questo momento, è uno dei casi di calciomercato più scottanti, destinati ancora a far discutere. Tra la Juventus e Dusan Vlahovic si è giunti ormai alla rottura definitiva. E il muro contro muro rischia di condizionare il mercato bianconero.

Niente rinnovo, tanto meno a cifre ribassate, per ora diverse destinazioni rifiutate, la volontà del serbo sembra quella di andare a scadenza del contratto a fine stagione. Con uno scenario che potrebbe rappresentare una soluzione utile per tutti. Come raccontato su Calciomercato.it, Vlahovic avrebbe chiesto la rescissione alla Juventus. In questo modo, si potrebbe interrompere l’impasse. Ma naturalmente, andrà trovata la quadra sui termini della conclusione anticipata del contratto. A quel punto, comunque, Vlahovic sarebbe libero di trovarsi una nuova squadra. Gli indizi in tal senso sono già numerosi.

Calciomercato, Vlahovic al Milan: crollano le quote degli scommettitori

Si parla da un po’ di tempo di un Dusan Vlahovic che potrebbe ritrovare Allegri al Milan. Ipotesi che prende sempre più piede e che potrebbe concretizzarsi, nel corso del calciomercato estivo, regalando ai rossoneri l’attaccante richiesto per completare il reparto.

L’eventualità diventa particolarmente calda per gli scommettitori. Crollano, letteralmente, le quote sul trasferimento di Vlahovic al Milan. Addirittura, appena a 1.60 per Lottomatica, mentre su Snai la quota si attesta su 2.50. La sensazione, è che alla lunga il matrimonio tra il serbo e il Diavolo, effettivamente, si farà. Una soluzione che potrebbe accontentare tutti, tra Torino e Milano. In bianconero, del resto, il suo percorso si è esaurito. E la maglia rossonera può essere quella giusta per rilanciarsi.