Marcus Thuram via dall’Inter: la decisione è già arrivata

Thuram ceduto dall’Inter, è arrivata la decisione. Il verdetto sul futuro dell’attaccante nerazzurro

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il futuro di Hakan Calhanoglu – salvo ulteriori colpi di scena – sarà ancora nerazzurro. L’offerta messa sul piatto dal Galatasaray, da circa 15 milioni di euro, è troppo distante rispetto alla valutazione fatta dall’Inter.

Per lasciare andare Hakan Calhanoglu, infatti, la società nerazzurra chiede circa il doppio: 30 milioni di euro, con una base fissa di almeno 25 milioni più bonus. È questa la richiesta dell’Inter, che al momento non ritiene ci siano le condizioni per proseguire nelle negoziazioni e con la trattativa che si è subito interrotta con il club di Istanbul.

Sembra già rientrato anche l’altro ‘caso’ delle ultime settimane: a placare voci e rumors ci ha pensato lo stesso Marcus Thuram commentando – e scherzando – sotto l’ultimo post Instagram di Lautaro.

Calciomercato Inter, cessione Thuram: il verdetto dei tifosi

Nelle ultime ore, però, sono spuntati nuovi rumors ed indiscrezione sul futuro dell’attaccante francese. Sulle pagine social di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti cosa dovrebbe fare l’Inter con Thuram.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Nuovi rumors sul futuro di Marcus #Thuram, nonostante la scadenza della clausola: cosa dovrebbe fare l’#Inter con l’attaccante francese? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 12, 2025

A sorpresa, oltre il 50% dei votanti ha deciso per la cessione di Thuram a fronte di 70-80 milioni di euro. Per il 31,7% degli utenti, invece, il francese va blindato con il rinnovo. Infine, solo il 17,1% è per la cessione del centravanti ma solamente all’estero. In ogni caso servirà un’offerta irrinunciabile per strapparlo all’Inter.