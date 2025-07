Leoni all’Inter, l’annuncio ufficiale: Milan spiazzato

Javier Zanetti, presente a New York per la finale del Mondiale per Club, tra il Chelsea e il Psg, ha parlato anche della stagione nerazzurra, andata in archivio con un’eliminazione inattesa in terra americana per mano del Fluminense:

“Abbiamo sentimenti contrastanti – prosegue il dirigente nerazzurro -. L’eliminazione contro la squadra brasiliana ci ha fatto male, pensavamo di poter arrivare ai quarti di finale. Ora i giocatori si stanno riposando per affrontare la prossima annata che sarĂ ancora ricca di partite”.

Ora, chiaramente, testa alla nuova stagione, ma prima che abbia inizio l’Inter è chiamata a risolvere i vari problemi di spogliatoio, dopo quanto accaduto tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu: “Il gruppo sta bene, dopo tanti impegni merita le vacanze e poi si riprenderĂ pensando sempre a voler fare una grande stagione come siamo abituati, essendo competitivi”. Ha concluso Javier Zanetti, che adesso potrĂ gustarsi, come altri milioni di spettatori la finale del Mondiale per Club tra il Chelsea e il Psg. La sfida avrĂ inizio fra pochi minuti, alle ore 21.00, al Meadowlands Stadium.