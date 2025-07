Juventus, nuovo tridente e colpo in Serie A: “Si fa con lo scambio” | ESCLUSIVO

Il mercato della Juventus è appena iniziato: dal nuovo tridente al colpo in Serie A con lo scambio. L’annuncio in esclusiva

La Juventus è pronta a tornare grande protagonista anche sul mercato e non si fermerà di certo al colpo a parametro zero Jonathan David. La nuova dirigenza bianconera è così al lavoro per rinforzare la rosa di Igor Tudor: l’obiettivo è quello di tornare quantomeno competitivi per lo Scudetto.

A ‘Juve Zone’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, Emanuele Gamba di ‘Repubblica’ ha a lungo trattato la questione Vlahovic. L’attaccante serbo, per il momento, continua a bloccare il mercato in entrata per quanto riguarda l’attacco. Si attendono però nuovi rinforzi anche in difesa. Lo ha assicurato Camillo Demichelis, giornalista di ‘Radio Bianconera’ e ‘Tuttojuve’: “In difesa mi aspetto un colpo nel finale di mercato. Deve essere mancino ed Hancko ha quelle caratteristiche. Il mio nome che però vedrei bene per Tudor è Lucumì: ha le caratteristiche giuste e al Bologna potrebbe andare Mbangula“.

Oltre ad Hancko, tornato di moda per i bianconeri, occhi puntati dunque anche su Lucumì del Bologna con il possibile inserimento nell’affare di Mbangula come contropartita tecnica. Dalla difesa all’attacco.

Demichelis a ‘Juve Zone’: “Ecco il nuovo tridente della Juventus”

Dopo l’arrivo di David, la nuova dirigenza bianconera è al lavoro per la permanenza di Randal Kolo Muani. Per il sogno Osimhen, invece, è tutto legato al futuro di Dusan Vlahovic.

Partendo dalla situazione di Koopmeiners, Demichelis ha parlato così: “Koopmeiners irrecuperabile, non ha fiducia e non è sicuramente un mediano. Bisogna confermare e dare fiducia a Kolo Muani, ha dimostrato di avere un impatto importante. Possono giocare insieme lui e David, con Yildiz dietro le punte”. La nuova Juventus di Tudor potrebbe ripartire dal tridente Yildiz-Kolo Muani-David.