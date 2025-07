“Inter-Psg va rigiocata dopo il Mondiale”: l‘annuncio non lascia dubbi

Trionfa la squadra inglese e il popolo social si scatena, ricordando i nerazzurri. Ecco cosa sta succedendo

Il Primo Mondiale per Club va al Chelsea di Enzo Maresca. La squadra inglese del tecnico italiano, in formato Psg, ha avuto la meglio di Donnarumma e compagni.

Il club londinese ha fatto tutto nel primo tempo, grazie ad uno scatenato Palmer. Il talento inglese, prima sfiora il palo, poi con il suo sinistro trova la doppietta, che piega le resistenze parigine. Ma il 3 a 0 non tarda ad arrivare e a siglare il tris è Joao Pedro, altro protagonista del Chelsea in questa avventura in terra americana.

Nella ripresa il Psg prova rientrare in partita, ma è ancora la squadra di Maresca a sfiorare la rete con Delap, ma un super Donnarumma, incolpevole nei gol presi, evita il poker in due circostanza. La partita termina così 3 a 0 e dopo il fischio finale si scatena una vera e propria rissa, con Luis Enrique, tra i più nervosi, che rifila una manata a Joao Pedro.

Come l’Inter, tifosi scatenati

PSG in the Club World Cup final pic.twitter.com/sJDib4LHi7 — Don Tico Inter Lover 🇨🇷🇩🇪🐍 (not active) (@InterIsInMySoul) July 13, 2025

PSG contra el Chelsea pic.twitter.com/ERRzynsypg — Tío Inter (@tio_inter) July 13, 2025

Sta facendo vedere al Inter come si vince contro il PSG. pic.twitter.com/Dz0vseSxOF — Jjuli🦅 (@jjuli_24) July 13, 2025

Il psg mi ricorda l’Inter — Looka (@LookaTxt) July 13, 2025

Psg el nuevo Inter entonces ? 🤡 — bianca Manu (@biancalagos9) July 13, 2025

questo dimostra che il PSG è battibile, semplicemente l’inter fa schifo ed è arrivata in finale di champions per una serie di botte di culo #CHEPSG — swag (@zustinexpIicit) July 13, 2025

l’Inter è riuscita a prendere 5 pere in finale di Champions da sto Psg di scappati di casa — 𝕮𝖍𝖗𝖎5𝖙𝖎𝖆𝖓 (@ChriACM1899) July 13, 2025

Totalmente ridimensionato il PSG

Enormemente ridimensionata l’Inter degli Ingiocabili — DanTe (@il_Terz) July 13, 2025

Al PSG le está pasando lo que le pasó a Inter en la final de UCL. Venían de eliminar al Bayern en 4tos; de marcar muchos goles al mejor equipo español del torneo en semis (eliminar a 2 candidatos consecutivamente)… e irse goleados al medio tiempo. Que deporte impredecible. pic.twitter.com/1BvzVqjFhl — Inter Milán Col 🇮🇹🇨🇴 (@InterMilanCol) July 13, 2025

Chelsea – Psg 3-0

Psg – Inter 5-0 Non la pagherai mai abbastanza cara https://t.co/Vr88vD1tsg pic.twitter.com/xWuI4pjsK9 — Giamped (@Gia__mped) July 13, 2025

Oggi il Psg sembra l’inter — Louis Girardi (@LouGirardiReal) July 13, 2025

Il Psg doveva battere l’inter, il suo l’ha fatto a noi va bene così — utente sarriano👤🚬 (@utent3_laziale) July 13, 2025

Il PSG era strafavorito.

Poi la Gazzetta li ha definiti “ingiocabili” e i tifosi dell’Inter hanno iniziato a tifarli perchè facessero 6 gol al Chelsea.

Cosa poteva andare storto? — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) July 13, 2025

Quanto finirebbe oggi Chelsea-Inter? Forse 8-0. https://t.co/28qavQrIdX — Stefano Bressi (@StefanoBressi) July 13, 2025

Sui social così i tifosi di tutto il mondo si sono scatenati. Inevitabile visto che il Psg – a detta di tutti – era la squadra nettamente favorita a vincere il Mondiale per Club. Chiunque aveva in mente il 5 a 0 contro l’Inter, oltre che il 4 a 0 inflitto al Real Madrid. Nel mirino finisce anche la squadra nerazzurra: considerando il risultato di stasera, forse avrebbe potuto fare di più…