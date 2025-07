Inter, Calhanoglu ai saluti: il sostituto arriva dal Real Madrid

Continua ad essere fortemente in bilico la posizione di Hakan Calhanoglu nell’Inter ed in tal senso i nerazzurri si mettono al lavoro ora per un colpo che arriva dal Real Madrid. Andiamo a vedere tutti i dettagli in tal senso.

Per i nerazzurri uno dei grandi temi da questo punto di vista è sicuramente quello legato al futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, non è uscito certamente dai radar del Galatasaray, che non ne vuole sapere di arrendersi su questo fronte. Proprio per questo motivo in Turchia parlano, anche con una certa insistenza, di un nuovo affondo da parte del Gala una volta risolta, in un senso o nell’altro, la questione legata al futuro di Victor Osimhen. Il problema più grande è che, allo stato attuale delle cose, l’ex Milan non ha ancora spiegato cosa intende fare.

Proprio in virtù di questa profonda incertezza e dell’importanza del calciatore nel progetto tecnico dei nerazzurri, non si può pensare di aspettare gli sviluppi che ci saranno. Proprio per questo motivo l’Inter si sta guardando attorno ed in tal senso gli occhi del club vengono posti in casa Real Madrid, da cui può arrivare un nuovo centrocampista davvero di primo piano. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, dal momento che si tratta di un profilo che ha dei colpi davvero di grande, grandissimo livello.

Inter, occhi in casa Real Madrid per il dopo Calhanoglu: i dettagli

Trova sempre più conferme la volontà di Cristian Chivu di cambiare qualcosa nella squadra ereditata da Simone Inzaghi. E la pista più interessante è quella del passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 che richiede delle caratteristiche totalmente diverse in mezzo al campo. Proprio per questo motivo, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, l’Inter si starebbe muovendo con interesse sulle tracce di Dani Ceballos, fortissimo centrocampista che al Real Madrid non trova spazio e che per questo è stato, di fatto, messo sul mercato.

A 28 anni Ceballos ha una gran voglia di giocare con continuità, cosa che negli ultimi anni al Real Madrid non è riuscito a fare. Ora, con l’arrivo anche di Mastantuono, lo spazio per lui si può ridurre ancora di più e l’Inter sembra intenzionato a cogliere al volo questa opportunità. I galacticos, dal canto loro, sono ovviamente ben disposti verso un suo addio, non essendo più al centro del progetto, ed aspettano di ricevere la giusta offerta per questo prodotto del vivaio del Real Betis. Si attendono sviluppi. Sarebbe perfetto in un centrocampo, di fatto, a due ed i nerazzurri ci pensano.