Mondiale per Club, la cronaca di Chelsea-Psg 3-0

Calciomercato.it vi offre la finale del ‘Meadowlands Stadium’ tra gli inglesi di Maresca e i francesi di Luis Enrique in tempo reale

Il Chelsea e il Paris Saint-Germain a East Rutherford si affrontano nella finalissima della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. Una sfida tra due formazioni europee che, in caso di parità al 90esimo, si protrarrà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Da una parte i Blues di Enzo Maresca, vincitori dell’ultima Conference League, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto del proprio girone dietro al Flamengo. Nella fase a eliminazione diretta, invece, hanno superato nell’ordine i portoghesi del Benfica (ai supplementari), e poi i brasiliani del Palmeiras e del Fluminense.

Dall’altra parte i Rouge et Bleu di Luis Enrique, vincitori dell’ultima Champions League, si sono invece piazzati al primo posto del loro gruppo davanti al Botafogo, prima di avere la meglio sull’Inter Miami agli ottavi, sul Bayern Monaco ai quarti e sul Real Madrid in semifinale. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale a marzo 2016, quando il Psg espugnò Londra 2-1 grazie ai gol di Rabiot e Ibrahimovic, intervallati dalla rete di Diego Costa.

Formazioni Chelsea-Psg e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulle app di Dazn e di Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre il big match del ‘Meadowlands Stadium’ tra Chelsea e Paris Saint-Germain live in tempo reale.

CHELSEA (5-2-3): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, James; Caicedo, Enzo Fernandez; Cole Palmer, Pedro Neto, Joao Pedro. All: Enzo Maresca

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All: Luis Enrique