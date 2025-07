Beffa Milan, Cardinale sotto attacco: “Siamo lo zimbello d’Europa”

Si scatenano i commenti negativi contro i piani alti del Diavolo, lo smacco di mercato non passa inosservato: atmosfera tesissima

Il calciomercato è il teatro designato dei colpi di scena estivi. Alcuni in grado di esaltare i tifosi, altri che riservano delusioni cocenti. Come quella incassata dal Milan per l’affare Archie Brown, che sembrava potersi concludere, prima dell’irruzione in scena del Fenerbahce che ha portato via il terzino del Gent.

Una vicenda che ha lasciato sconcerto e amarezza nell’ambiente dei tifosi rossoneri, soprattutto per il video sfottò pubblicato dal club turco sui social. Un qualcosa che è stato vissuto da molti come una vera e propria umiliazione, restituendo il termometro di una società, quella milanista, che non riesce a farsi valere sul panorama internazionale e starebbe accumulando rifiuti e perdite di credibilità in serie. Il tutto si traduce in nuovi commenti al veleno sullo stato delle cose all’interno del Diavolo.

Ancora una volta, finiscono nella bufera i piani alti societari. In tanti si scagliano contro la presunta incompetenza e incapacità di Cardinale, bersagliato da messaggi durissimi su ‘X’. Eccone alcuni:

@acmilan vi rendete conto che sto qui, che fino a ieri giocava al Gent, ci percula insieme alla seconda squadra di Istanbul? Vi rendete conto o no? — Ghetto Power (il Busardòniano 🐂) (@GPower1899) July 12, 2025

Abbiamo dato risalto internazionale a un giocatore e a un club di cui il mondo ignorava l’esistenza. — Andriy30 (@AndreaAndriy30) July 12, 2025

Nel giro di una settimana presi per il culo pubblicamente dalla dirigenza del Brugge, presi per il culo dal Fenerbahce e saltate due trattative… Veramente complimenti Giorgio&Co. non ho mai visto tanta incapacità e inadeguatezza insieme. Ma qualcosa sapete farlo? @acmilan — Avvocato Covelli 5-0 (@frantumasogni) July 13, 2025

Pianifichi la cessione di #Theo da un anno e fai queste figure per trovare il sostituto…

Con questa proprietà e Furlani al comando il #Milan farà sempre fatica.

Allegri dovrà fare un miracolo — Stefano Donati (@StefanoDonati27) July 12, 2025

Raga, io ne ho viste di tutti i colori nella mia vita da milanista, e si, ero anche a quel famoso #Milan – Cavese in B 😶 e vi giuro che una rassegnazione come quella attuale non l’ho mai vissuta: è una sensazione strana, cupa, di smarrimento, vera tristezza, scusate lo sfogo. — Capitano6 (@Capitan6Legend) July 12, 2025

In realtà il vero problema è: se #Brown era la prima scelta per sostituire Theo (altrimenti non davi vita ad una trattativa surreale h24), quali saranno i piani B, C e D del #Milan? Brividi. — Daniele Triolo (@triolo_daniele) July 12, 2025

Tutto questo grazie a Gerry Cardinale e Giorgio Furlani che si sono messi in un settore quello calcistico di cui non sanno niente…e dopo continue umiliazioni e fallimenti non hanno neppure l’umidità di farsi finalmente da parte

Il Milan umiliato così non si può vedere #Milan😡 https://t.co/f9XpJsz9mF — PinkWord🫶🏻 (@PinkWord22) July 13, 2025

Ridotti ad essere lo zimbello d’Europa.

Grazie Cardinale, grazie Furlani.#Milan https://t.co/wkxotZ8kdc — Il carro di Tomori – Furlani Pidocchio (@lumacarapida) July 13, 2025

Stanno mandano questo club in malora!

Facendolo diventare una barzelletta.

Anno dopo anno il Milan perde prestigio e blasone.

Ormai è una vecchia super potenza che di grande non ha più nulla…

Fatta eccezione per la gloria, la maglia e soprattutto i tifosi!

Povero #Milan ! — Alec B.C. (@AlecContiniUSA) July 12, 2025

Il clima che si respira, insomma, non è dei migliori. E in tanti si affidano ad Allegri, per cercare di risollevare la situazione. Il compito che attende l’allenatore, dal punto di vista tecnico e non solo, non si annuncia facile.