Terremoto UEFA: esclusione dall’Europa League, che mazzata

Cambiano gli scenari nelle coppe continentali, carte rimescolate: il verdetto ufficiale sconvolge il club della Capitale

Nel calcio di oggi che non si ferma praticamente mai, con l’ultimo atto della stagione che deve ancora avvenire, con la finale del Mondiale per Club, siamo già a un mese dalla partenza della nuova annata. Nel frattempo, a tenerci compagnia e a far crescere l’attesa, c’è il calciomercato, ma ci sono già verdetti piuttosto significativi di cui tenere conto.

Le ultime notizie che giungono dalla Uefa rimescolano le carte per quanto riguarda il quadro delle partecipazioni alle prossime coppe europee. Arriva una esclusione dolorosa dall’Europa League e destinata a far discutere, per quelli che sono stati gli ultimi avvenimenti.

Niente Europa League per il Crystal Palace: ‘colpa’ del Lione

Il Crystal Palace, vincitore della FA Cup, non potrà partecipare alla seconda competizione continentale. E’ arrivata la comunicazione sull’esclusione dei londinesi, strettamente vincolata al destino del Lione.

I francesi, nel loro campionato, erano stati inizialmente retrocessi in Ligue 2 per problemi finanziari, salvo poi essere riammessi nella massima serie. Il che ha portato alla riammissione in Europa League e quindi alla esclusione del Crystal Palace, dati i legami tra le proprietà dei due club, mediante l’imprenditore John Textor.

Per il Crystal Palace, dunque, c’è la ‘retrocessione’ in Conference League, con il posto in Europa League che viene preso dal Nottingham Forrest. L’Uefa ha comunque spiegato che il Crystal Palace potrà impugnare la decisione presso il TAS. Verdetto, dunque, che potrebbe non essere ancora del tutto definitivo e che potrebbe tornare in discussione in caso di ricorso del club londinese.