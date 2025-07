Milan, tutto pronto per lo sbarco di Modric: fissate le visite mediche | CM.IT

Il fuoriclasse croato sbarca in rossonero a costo zero dopo tredici anni al Real Madrid, col quale ha vinto 27 titoli tra cui 6 Champions League

È tutto pronto per lo sbarco a Milano e al Milan di Luka Modric.

La trattativa col croato è chiusa a doppia mandata già da diverse settimane, per il croato è pronto un contratto annuale con opzione soltanto da firmare.

Come raccolto da Calciomercato.it, Modric atterrerà a Milano lunedì per svolgere le rituali visite mediche prima della firma sul contratto fino a giugno 2026 con opzione per un’altra stagione.

🔴⚫️ tutto confermato, lunedì Luka #Modric sarà a Milano. Visite mediche e firma sul contratto per il croato. @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 12, 2025

Quarant’anni da compiere il prossimo 9 settembre, l’ormai ex Real Madrid (l’ultima presenza contro il PSG al Mondiale per Club), andrà poi in vacanza prima di unirsi alla squadra di Massimiliano Allegri.

Modric ha già comunicato che le sue ferie saranno ridotte in modo da cominciare al più presto l’avventura in rossonero.