Dal Milan alla Juve, ma si intromette l’Arabia e sconvolge tutto

Stando alle ultime indiscrezioni è la priorità del club con risorse illimitate: ecco tutti i dettagli

Entra in scena l’Arabia e sconvolge i piani del Milan. Anzi, adesso della Juventus. Le ultime indiscrezioni di calciomercato non sono affatto positive per i bianconeri.

Futuro in Serie A per Xhaka? Fino ad alcune settimane fa sembrava di sì. Il Milan si era mosso concretamente, era ed è ancora una precisa richiesta di Allegri oltre che un ‘pallino’ di Igli Tare. Ma l’operazione col Bayer Leverkusen non è mai decollata: i tedeschi devono realizzare almeno 12/13 milioni per evitare una minusvalenza.

Così la pista Milan è sfumata, mentre negli ultimi giorni ha preso piede quella rappresentata dalla Juventus. Alla quale, stando ai rumors, il forte ed esperto mediano elvetico ha già dato il suo totale gradimento. I bianconeri, però, adesso sono focalizzati su altri obiettivi.

Milan e Juve, Xhaka verso l’Arabia

Tra i due per così dire litiganti è possibile che alla fine a ‘godersi’ Xhaka sia un altro club. Un club arabo, il Neom. Secondo ‘footmercato.net’, Xhaka “è la priorità” della società appena promossa nella Saudi Pro-League.

Ovviamente il Neom ha risorse finanziarie illimitate, tradotto la forza di convincere il Bayer e, soprattutto, il quasi 33enne di Basilea a trasferirsi in Arabia. Ci è già riuscito con Lacazette e Bulka, ma pure con Galtier, quest’ultimo da pochi giorni nominato come nuovo allenatore.