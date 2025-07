Calciomercato, il polacco sbarca in Serie A: 20 milioni

Un’occasione di mercato in vista della prossima stagione: ecco la svolta per il centrocampista polacco che è pronto a volare in Serie A. Bastano 20 milioni

Saranno ore intense per quanto riguarda il futuro delle big italiane. Spunta la nuova mossa strategica per il nuovo colpo in Serie A: scopriamo i nuovi dettagli per ambire a grandi palcoscenici. Josè Mourinho potrebbe lasciarlo subito partire per la nuova avventura in Italia.

Novità importanti in Serie A per incrementare in tasso tecnico delle big italiane. Chiusura immediata in vista della prossima stagione per il centrocampista polacco pronto a volare nel campionato nostrano. Spunta la nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: un’occasione da cogliere al volo in vista della prossima stagione per il nuovo rinforzo a centrocampo. Una nuova idea molto ambita di calciomercato per puntare in alto in ottica futura: ecco l’intreccio da sogno per chiudere subito la trattativa in Serie A.

Calciomercato, intreccio in Serie A: arriva il centrocampista polacco

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, c’è un forte interesse per Sebastian Szymanski dai top club della Serie A. Atalanta, Fiorentina e Bologna sono in lizza, ma il Fenerbahce si aspetta 20-25 milioni di euro: l’offerta del club bergamasco si è fermata sui 10 milioni di euro. Occhio anche al Napoli che è tornato subito sul giocatore della squadra turca per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Josè Mourinho lo lascerà partire soltanto in caso di offerta interessante: il club partenopeo è sempre molto attivo per sognare in grande. Novità interessanti provenienti dalla Turchia per chiudere il colpo Szymanski: saranno ore calde per mettere subito nero su bianco.

Il giocatore polacco non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A. Il centrocampista del Fenerbahce è voglioso di nuove sfide in Italia per una nuova destinazione molto ambita. Il Napoli potrebbe pensare nuovamente a lui, ma ora c’è la svolta anche per le altre big come Atalanta e Bologna.

Tutto dipenderà dalla decisione del Fenerbahce che dovrà chiudere subito per l’affare a centrocampo. Dopo De Bruyne il Napoli continua a pensare a Szymanski come rivelato da Ekrem Konur molto vicino alle dinamiche dei club turchi. Una voglia pazzesca di essere protagonista anche nel campionato italiano dopo l’exploit con la squadra guidata da Josè Mourinho.