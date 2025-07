Acerbi rompe con l’Inter: sostituito a sorpresa per Chivu

Dopo essere stato uno degli uomini chiave della formazione di Simone Inzaghi, Francesco Acerbi potrebbe essere scaricato dall’Inter.

Tra il calciatore ed il club non c’è mai stato questo rapporto idillico, ed il fatto che il tecnico sia andato via, all’Al-Hilal, complica ulteriormente i discorsi fra le parti. In più c’è da notificare la presenza di una clausola all’interno del suo contratto che permetterebbe ai nerazzurri di liberarsene senza troppi fronzoli, scenario sul quale la dirigenza starebbe cominciando a lavorare insieme a Christian Chivu, che in tutto questo avrebbe anche già individuato nel calciomercato il calciatore con il quale andare a sostituire Acerbi.

L’Inter scarica Acerbi: spunta la clausola

Il futuro di Francesco Acerbi nella prossima stagione potrebbe non essere all’Inter. Stando alle ultime notizie, infatti, dalle parti di viale Liberazione starebbero seriamente cominciando a valutare la possibilità di separarsi dal difensore italiano, da sempre uomo fidato di Simone Inzaghi.

L’addio del tecnico piacentino facilita ulteriormente questo discorso, con il calciatore stesso che non disdegnerebbe la possibilità di provare una nuova esperienza in carriera, forse anche l’ultima considerata l’età. Nessuno trattiene nessuno, questa è la situazione, con l’Inter che a proprio favore potrebbe sfruttare la presenza di una clausola all’interno del contratto di Acerbi per liberarsene senza aspettare che qualcuno arrivi a chiederglielo.

Stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, infatti, nell’accordo firmato con il calciatore nel 2024, sarebbe presente quest’opzione che il club nerazzurro potrebbe attivare per interrompere unilateralmente il rapporto lavorativo con il difensore 37enne pagando una penale da 500mila euro. Se così dovesse essere Francesco Acerbi lascerebbe senza troppi complimenti l’Inter, cominciando di conseguenza a prendere in considerazione la possibilità di seguire ancora una volta Simone Inzaghi, ma questa volta non per l’Italia, ma in Arabia Saudita, all’Al-Hilal per l’appunto.

Chivu ha scelto il sostituto di Acerbi

Qualora l’Inter decidesse di pagare questa penale, Francesco Acerbi verrebbe svincolato. Al momento nessuno ha ufficialmente confermato questa soluzione, né il diretto interessato né tanto meno uno dei dirigenti, ma dalle parti di viale Liberazione starebbero seriamente prendono in considerazione la possibilità di lasciare andare il 37enne.

Per un Francesco Acerbi che esce c’è un difensore che entra, che a sorpresa potrebbe essere Nayef Aguerd del West Ham, obiettivo fra le altre cose della Roma. Anche in questo caso nessuna conferma sarebbe arrivata in merito a questo interesse, ma per esperienza e caratteristiche, il marocchino degli Hammers potrebbe essere il profilo ideale sul quale andare a puntare, anche se il sogno dell’Inter resta uno solo: Giovanni Leoni.