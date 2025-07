Sospensione e rischio maxi squalifica, UFFICIALE: “Positivo al test antidoping”

“Ricevere questa notizia è stato un duro colpo”. Poi si difende: “Mai usato sostanze proibite in vita mia”

Positivo al test antidoping. È arrivato l’annuncio che scuote il mondo del calcio: “Un duro colpo”.

Sul proprio profilo Instagram, Yeray Alvarez ha comunicato di essere stato trovato positivo al test antidoping effettuato dopo la semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United.

Secondo il difensore spagnolo dell’Athletic, la positività è colpa di un prodotto per prevenire la caduta dei capelli utilizzato in quel periodo.

“Da quando ho superato la malattia, sono in cura per l’alopecia da anni e, dopo aver esaminato il caso, abbiamo stabilito che l’esito positivo è dovuto alla mia ingestione accidentale di un farmaco preventivo per la caduta dei capelli contenente una sostanza proibita”.

“Ricevere questa notizia – ha sottolineato il 30enne – è stato un duro colpo. Sinceramente non potevo crederci, visto che non ho mai fatto uso di sostanze proibite in vita mia”.

Alvarez è stato sospeso e rischia una maxi squalifica.

“L’Athletic Club si rammarica dell’errore umano di Yeray e gli dimostra il suo pieno sostegno“.