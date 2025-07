Milan, Arteta lo scarica: nuovo attaccante dall’Arsenal a 25mln

Il Milan sta lavorando al suo futuro ed in tal senso è pronto ad affondare il colpo in casa Arsenal. Mikel Arteta è pronto a scaricarlo ed in tal senso il costo per questo attaccante è pari a 25 milioni di euro. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo.

I rossoneri sono molto attivi in sede di calciomercato e sono alla ricerca dei profili giusti da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri. Per il momento, dopo i colpi Modric e Ricci, il nome più caldo è senza ombra di dubbio quello di Jashari, ma la trattativa con il Club Brugge si sta mettendo ogni giorno che passa sempre di più in salita proprio per quelle che sono le richieste dei belgi. In ogni caso, però, si continua a trattare senza dimenticare quelli che sono gli altri obiettivi che la dirigenza sta inseguendo praticamente in ogni reparto.

Una attenzione particolare la tengono senza ombra di dubbio il reparto avanzato e quello di difesa. In tal senso, il Milan a quanto pare, proprio per rinforzare l’attaccante, può mettere seriamente gli occhi in casa Arsenal. Mikel Arteta, infatti, è pronto a salutare un calciatore, dal momento che lo ha scaricato, ed i rossoneri sono pronti ad affondare il colpo a quanto pare e da questo punto di vista l’affare in questione richiede un esborso da circa 25 milioni di euro. Andiamo a vedere i dettagli da questo punto di vista.

Milan, occhi in casa Arsenal per un nuovo attaccante: ecco i dettagli

La rosa di Massimiliano Allegri necessita di rinforzi non di poco conto un po’ in tutti i reparti e da questo punto di vista i tempi iniziano a stringere. Il Milan si sta guardando attorno ed attenzione a questo nome in casa Arsenal che può tornare in auge per i rossoneri. Si tratta di Leandro Trossard, ala belga dal grande talento ma che ha esaurito il suo tempo, a quanto pare, alla corte di Mikel Arteta, che si sta guardando attorno a sua volta a caccia di rinforzi e che avrebbe stabilito anche il prezzo per la sua cessione.

Più volte negli ultimi mesi il Milan è stato accostato a Trossard, che è un classe 1994 e che sulla trequarti campo può giocare ovunque, spesso con ottimi risultati. L’Arsenal ha deciso che può essere sacrificato e valuta il suo cartellino 25 milioni di euro. Chissà se adesso i rossoneri affonderanno il colpo per lui oppure se decideranno di guardare altrove, ma per caratteristiche può essere un profilo davvero perfetto per Massimiliano Allegri.