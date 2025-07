Bufera in Italia, trasferimento del bomber irregolare: denuncia dell’agente al Coni

Una importante società del campionato italiano finisce sotto accusa, irregolarità nel trasferimento: scenari preoccupanti

Anche con il campionato, per forza di cose, fermo, l’estate calcistica italiana rimane piuttosto calda. Per le vicende della sessione di trattative che vi stiamo raccontando sulle pagine di Calciomercato.it, naturalmente, ma non soltanto per questo.

Come spesso accade, bisogna seguire con notevole attenzione anche che cosa accade sul fronte della giustizia sportiva. Che si intreccia proprio con il calciomercato per via di un presunto trasferimento irregolare. Una vicenda che in vista dell’inizio della stagione potrebbe pesare molto.

Serie B, la Sampdoria di nuovo nei guai: presunte irregolarità nel trasferimento di Tutino dal Cosenza

A finire di nuovo nella bufera, è la Sampdoria. Già salvatasi rocambolescamente al termine della stagione passata, qualche settimana fa, la società blucerchiata non è ancora fuori pericolo, tutt’altro. Nel caso in cui non dovesse riuscire a pagare i riscatti obbligatori dei giocatori in prestito, rischierebbe una penalizzazione in classifica prima dell’inizio del campionato. E c’è anche un’altra vicenda, per l’appunto, che tiene banco, quella del trasferimento di Tutino dal Cosenza, la scorsa estate.

La questione è stata portata davanti al Collegio di Garanzia del Coni dall’agente del giocatore, Mario Giuffredi. Quest’ultimo ha denunciato delle presunte irregolarità nell’operazione di trasferimento di Tutino, presentando istanza arbitrale. Non ci sono chiarimenti, nella nota che appare sul sito del Coni, sui termini esatti delle contestazioni, ma si tratta, probabilmente, di inadempienze contrattuali di qualche tipo. La vicenda andrà seguita con attenzione prossimamente, per capire quali potranno essere gli sviluppi e gli eventuali profili di rischio per la Samp.