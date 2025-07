Napoli e Juve, caos FIGC su Osimhen: “Pagati solo 7 milioni”

L’attaccante nigeriano vicino alla permanenza al Galatasaray, ma non si spengono le voci sul turbolento passaggio nel 2020 al Napoli

Il Galatasaray stringe i tempi per Victor Osimhen e lo testimonia il blitz della dirigenza del club turco a Milano per trattare con il Napoli.

Il Galatasaray è disposto a mettere sul piatto la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, anche se ancora non c’è l’accordo per le modalità e la dilazione del pagamento. Il sodalizio di Istanbul è fiducioso sulla buona riuscita della trattativa e intanto molla Calhanoglu dopo le richieste dell’Inter per il regista ex Milan.

A proposito di Osimhen, tiene sempre banco la questione relativa al suo acquisto dal Lille da parte del Napoli nel 2020. Il trasferimento ha fatto molto discutere e dalla società francese arrivano delle rivelazioni piuttosto importanti sull’operazione che cinque anni fa ha portato il nigeriano a vestire la maglia azzurra.

Napoli, caso Osimhen e le parole di Letang: “Altro che 70 milioni”

A sollevare nuovamente la questione Osimhen è Olivier Letang, numero uno del Lille che rivela: “La cessione di Victor Osimhen al Napoli ci ha fruttato solamente 7 milioni di euro“, le sue dichiarazioni pronunciate a ‘L’Équipe du Soir’.

Dell’operazione complessiva da 70 milioni di euro solo 7 quindi sono entrati nelle casse del Lille, dove vanno sottratti i cartellini dei quattro calciatori inseriti nella trattativa (Karnezis, Liguori, Palmieri e Manzi) oltre alle spese per agenti e commissioni. Letang nello specifico accusa e rincara la dose: “I calciatori che ci hanno dato avevano un valore pari a zero“.

Riprendendo le parole del presidente del Lille, anche Fabio Ravezzani è intervenuto sulla spinosa vicenda: “Finché la FIGC non spiegherà l’assoluta velocità con cui ha punito la Juve e la totale inerzia su Osimehn, nessuno potrà mai credere alla giustizia nel calcio“, il velenoso post su ‘X’ del direttore di ‘Telelombardia’.