Milan, si complica Jashari: affare da 27mln per il piano B

Il Milan non molla la pista Jashari, ma la strada si sta facendo estremamente tortuosa. Per questo Tare si sta guardando attorno ed ha individuato il piano B, che può arrivare alla corte di Allegri per una cifra di 27 milioni di euro.

C’è tanta incertezza, ed anche un diffuso malcontento, tra i tifosi rossoneri per come sta andando questa sessione di calciomercato. Ci si aspettava sicuramente di più da questo avvio di estate, dal momento che con il doppio addio Theo Hernandez e di Reijnders, che ha fruttato più di 80 milioni, era lecito immaginare che ci fosse l’affondo decisivo per Jashari. In realtà, la situazione sembra essere adesso giunta ad una sorta di stallo alla messicana con i belgi del Club Brugge, con la trattativa che ora rischia di arenarsi.

Il calciatore, come è noto, ha scelto il Milan, ma il Club Brugge non si schioda, come spesso fa, dalla sua valutazione. I rossoneri al momento si sono fermati intorno ai 33 milioni di euro, mentre i belgi chiedono molto di più. Vista la situazione che si è venuta a creare, Igli Tare si sta guardando seriamente attorno, nella assoluta consapevolezza che non si può restare con le mani in mani. Ed il piano B può arrivare direttamente dall’Olanda per una cifra che si aggira intorno ai 27 milioni di euro. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo.

Milan, pronto il piano B in mezzo al campo: occhi ancora in Olanda

Serve un calciatore che, oltre a Ricci ed a Modric, che comunque ha la carta di identità che pesa nelle valutazioni su questo affare, possa dare quei guizzi che sono stati persi con la cessione di Reijnders. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transfermarkt, il Milan avrebbe individuato nel belga-marocchino Ismael Saibari il perfetto piano B nel caso in cui dovesse sfumare in maniera definitiva Jashari. Andiamo a vedere i dettagli di questo potenziale affare per i rossoneri, dal momento che è una pista che può diventare affascinante.

Attualmente in forza al PSV Eindhoven, è un centrocampista di enorme qualità e che nella passata stagione ha raggiunto la sua definitiva consacrazione. Ha messo a segno, infatti, nella scorsa edizione dell’Eredivisie, ben 11 gol, a cui si sono aggiunti poi altrettanti assist. Numeri che fanno capire quanto siano importanti le sue qualità. Secondo il noto portale prima citato, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 27 milioni di euro ed è un profilo che, per caratteristiche, rispetta pienamente quello che sta cercando il Milan.

Come se non bastasse, con questo colpo i rossoneri risparmierebbero una cifra importante da poter poi dirottare per acquistare il nuovo bomber che serve come il pane, allo stato attuale delle cose, a Massimiliano Allegri.