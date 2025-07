Italia, la mazzata è UFFICIALE: Gattuso nei guai per il Mondiale

Non arrivano buone notizie per la Nazionale Italiana dopo l’ultimo aggiornamento del Ranking FIFA. La situazione si fa ostica

Dopo il fallimento del progetto Spalletti, la Nazionale italiana ha deciso di affidarsi a Gennaro Gattuso per intraprendere un nuovo percorso finalizzato nell’immediato futuro nel ritorno ad un Mondiale che manca da troppo tempo.

Gli azzurri hanno infatti mancato l’appuntamento alle ultime due edizioni della Coppa del Mondo, e tornare a calcare i massimi palcoscenici rappresenta il minimo sindacale per una nazionale storica come l‘Italia. Servirà dunque tornare a produrre e valorizzare il talento, che fin troppo spesso negli ultimi anni è venuto meno.

Gattuso è dunque chiamato ad un compito molto complicato soprattutto alla luce della situazione attuale nel gruppo di qualificazione mondiale dopo il pesantissimo ko in terra norvegese. Servirà un percorso perfetto per tornare a brillare, già a partire dalle gare d’esordio del nuovo commissario tecnico.

I risultati recenti della Nazionale si riflettono però in maniera negativa anche sul prossimo futuro degli azzurri, che ora rischiano davvero grosso.

Ranking FIFA, l’Italia nei guai: fuori dalla top ten

Con l’ultimo aggiornamento l’Italia è infatti uscita ufficialmente dalla top ten del Ranking FIFA perdendo due posizioni rispetto alla precedente classifica dello scorso 3 aprile.

Il sorpasso anche per mano della Croazia rischia di creare problemi importanti anche in ottica futura. Come evidenziato da ‘Calcio e finanza’ un piazzamento fuori dalle prime nove del ranking comporterebbe l’esclusione dell’Italia dalle teste di serie nel sorteggio dei gironi del Mondiale 2026.

Una condizione che si soddisferebbe nel caso in cui tutte le Nazionali davanti gli azzurri si qualificassero direttamente.

Ecco le prime 11 del ranking FIFA: 1. Argentina 1885.36punti; 2. Spagna 1867.09; 3. Francia 1862.03; 4. Inghilterra 1813.32; 5. Brasile 1777.69; 6. Portogallo 1770.53; 7. Olanda 1758.18; 8. Belgio 1736.38; 9. Germania 1716.98; 10. Croazia 1707.51. 11. Italia 1702.58.

Il piazzamento nel ranking legato alle teste di serie è valido solamente per chi arriva ai Mondiali vincendo il proprio girone di qualificazione. Al contrario per chi si qualifica tramite i playoff, il destino porta alla quarta fascia, a prescindere dalla situazione Ranking.