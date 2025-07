Il Napoli raddoppia: Vlahovic è solo il primo colpo dalla Juventus

Il Napoli insiste per Dusan Vlahovic, ma non solo: possibile doppio colpo dalla Juventus per Antonio Conte. L’indiscrezione

Sono giorni caldissimi in casa Juventus anche sul fronte Vlahovic. Come ormai noto, infatti, il club bianconero sta cercando di piazzare l’attaccante serbo, che continua a non accettare una riduzione dell’ingaggio da 12 milioni di euro a stagione.

Il nuovo Direttore Generale Damien Comolli, per abbassare le pretese del Napoli, aveva anche pensato di inserire nell’operazione Osimhen il cartellino del centravanti serbo, come rivelato negli scorsi giorni. Tuttavia Vlahovic, che a bilancio pesa oltre 40 milioni di euro alla Juve, vorrebbe andare in scadenza nel 2026 ed al momento scarta ogni destinazione. L’ex Fiorentina in Serie A è stato accostato anche a Milan ed Inter, mentre nelle ultime ore sarebbe tornato prepotentemente di moda anche il Napoli di Conte.

Paolo Paganini, giornalista di ‘Rai Sport’, ha rivelato su X: “C’è stato un contatto ieri tra il Ds del Napoli Manna e l’entourage di Vlahovic, visto che per Lucca con la partenza di Retegui c’è la forte concorrenza dell’Atalanta”. “Su Vlahovic è più avanti il Milan, mentre la Juventus sta per chiudere per Kolo Muani”, ha concluso l’esperto di mercato.

Calciomercato Juve, il Napoli pensa anche a Miretti: tutti i dettagli

Ma non solo Vlahovic. Michele De Blasis, giornalista di ‘Oggi Sport Notizie’, sempre su X fa anche il nome di Fabio Miretti: “Miretti piace tanto a Giovanni Manna e ad Antonio Conte”.

“Oggi non è una priorità per il Napoli, ma nelle prossime settimane può nascere qualcosa. La Juventus lo valuta sui 15 milioni“, ha scritto il giornalista. Oltre a Vlahovic, il Napoli di Conte e De Laurentiis starebbe così pensando anche a Miretti per rinforzare il centrocampo in vista del ritorno in Champions League. Occhi puntati, dunque, anche al possibile asse Napoli-Torino.