Il Milan cambia il portiere: la scelta lascia perplessi

Il calciomercato dei rossoneri potrebbe prevedere un cambio tra i pali: ecco cosa sta succedendo in casa del Diavolo

Mike Maignan sarà il capitano del Milan anche nella prossima stagione. È stato Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di presentazione, a confermarlo.

Dopo la trattativa con il Chelsea, arrivata quasi al traguardo, il portiere francese è stato di fatto tolto dal mercato.

Nonostante non ci siano stati passi avanti sul rinnovo, Maignan continuerà, dunque, a difendere i pali del Diavolo.

In porta, però, a Milanello ci saranno altri cambiamenti. Marco Sportiello, accostato alla Roma nei giorni scorsi, è pronto davvero lasciare il Milan a breve. L’estremo difensore sta seriamente valutando l’idea di trasferirsi altrove e presto può esserci la separazione.

Arrivano conferme, infatti, sulla possibilità di un ritorno a Bergamo, ma attenzione anche alla pista che porta alla vicina Cremona, dove avrebbe la possibilità di giocare da titolare.

Con Marco Sportiello lontano dal Milan, Igli Tare si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo vice Mike Maignan.

L’idea che sta prendendo piede in queste ore è quella di Terracciano, sondato anche prima dell’arrivo dell’ex Atalanta a Milano. Un’idea, che però non piace ai tifosi del Diavolo:

Sportiello lo terrei come secondo, speriamo non venga Terracciano dalla Fiorentina. Un altro con sto cognome già in rosa non potrei reggerlo. #calciomercato

— ɪʟ ʀɪᴄᴄɪᴀɴᴏ (@cianobet) July 9, 2025