Cauet non ha dubbi: “Ecco perché Bonny può essere il nuovo Thuram” | ESCLUSIVO

L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato in esclusiva a ‘Ti Amo Calciomercato’ su Youtube

Mai banale e sempre diretto nelle sue valutazioni: Benoit Cauet non usa mezze parole quando deve parlare della sua Inter e del momento della squadra nerazzurra, alle prese con una serie di difficoltà ma anche di una sorta di rivoluzione.

Sul tema Chivu e sul suo inizio in salita, anche per le vicende all’interno dello spogliatoio, l’ex centrocampista francese si espresso quindi così: “Cristian si è preparato in condizioni difficili – le sue parole a ‘Ti Amo Calciomercato‘, in onda sul nostro canale Youtube-. Ha comunque saputo dimostrare che era pronto, ha organizzato la squadra con tutte le difficoltà e con tutti gli aspetti psicologici che ci sono stati a fine stagione. Ha cercato di portare la squadra dove poteva e ha cercato di conoscere le dinamiche che fino adesso erano sconosciute”.

Tra le novità di casa Inter, anche l’arrivo di Bonny che Cauet conosce molto bene. “L’Inter ha preso un giocatore seguito da diverse società. Quest’anno è cresciuto tantissimo, si è fatto valere in serie A e sono uscite le sue qualità e capacità. Con l’Inter dovrà crescere e maturare con i campioni che ci sono in rosa. Questa rappresenta un’esperienza importante per lui. Sono convinto che in nerazzurro potrà fare molto bene sia dal punto di vista tecnico e fisico che mentale”.

Lukaku e Thuram: il pensiero di Cauet

L’ex Parma può essere quindi il nuovo Thuram? “Marcus aveva già una certa esperienza. Dopo la Francia, la Germania dove aveva fatto anche bene. Sicuramente è stato una rivelazione perché dopo Lukaku non era facile trovare un giocatore che poteva esplodere come ha fatto lui. Non so se Bonny farà uguale, ma è un giovane di prospettiva. Un ricambio molto importante e può portare tanto alla squadra perché ha le capacità di poter fare come ha fatto Thuram”.