Verdetto UFFICIALE arrivato: annullata la retrocessione in B – Calciomercato.it

L’annuncio del club sulla decisione che ribalta la sentenza dello scorso 24 giugno

Il verdetto ufficiale è arrivato solo qualche minuto fa. Annullata la retrocessione in B, lo storico club resta così in massima serie.

Il Lione resta in Ligue 1. Il piano di rientro della società transalpina, guidata ora da Michele Kang, è riuscito a convincere l’organismo di controllo finanziario del calcio francese, ribaltando la sentenza dello scorso 24 giugno con cui il Lione veniva spedito in Ligue 2 a causa di una disastrata situazione economico-finanziaria.

“L’Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1 – recita la nota ufficiale del club transalpino – L’OL ringrazia la Commissione d’appello per aver riconosciuto l’ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione seria in futuro.

La nuova dirigenza, supportata dall’impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il sostegno ricevuto sia all’interno che all’esterno del Club, compresi i suoi sostenitori, dipendenti, giocatori, partner e funzionari eletti.

La decisione odierna è il primo passo per ripristinare la fiducia nell’Olympique Lione. Ora possiamo concentrarci sui nostri obiettivi sportivi e prepararci al meglio per la prossima stagione”.