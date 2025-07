Psg irresistibile, un poker al Real Madrid per volare in finale

I francesi conquistano la finale del Mondiale per Club grazie ad una prestazione straordinaria: ecco come è andata

Il PSG non si ferma più. La squadra di Luis Enrique, reduce dal trionfo in Champions League, dove ha strapazzato l’Inter con un netto 5-0, vola ora in finale del Mondiale per Club.

Al Meadowlands Stadium, i francesi si sono imposti con autorità sul Real Madrid, vincendo 4-0. La partita si è sbloccata subito grazie all’ex Napoli Fabian Ruiz, autore del gol dell’1-0 dopo appena sei minuti. Tre minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio firmato Dembélé.

L’approccio degli uomini di Luis Enrique ha ricordato a tutti quello sfoggiato il 31 maggio scorso contro l’Inter. Il risultato, però, questa volta non è stato identico: i parigini, infatti, si sono “limitati” al poker.

Il 3-0, così, è arrivato già nel primo tempo, ancora con Fabián Ruiz, protagonista assoluto del match. La quarta rete, invece, è arrivata nei minuti finali, con l’attaccante Ramos, che ha chiuso definitivamente i conti. Ora, in finale, ci sarà il Chelsea: toccherà a Enzo Maresca studiare un piano per fermare quella che, ad oggi, sembra essere la squadra più forte del 2025.

Psg ingiocabili, social impazziti

PSG : 365 passes

Real Madrid 109 passes Wow. 🧠 pic.twitter.com/dbQXWElF56 — Alisson Bastos (@ahbalisson) July 9, 2025

This psg team is one of the best football teams ever — 🇫🇷#SurvivedGiuntoli (@forzajuve0706) July 9, 2025

gli unici capaci di fermare questo psg, pioli e loftus cheek mi cago addosso — s (@statutos__) July 9, 2025

Que ano mágico para o PSG pic.twitter.com/Q4FLJyZiXu — Alisson Bastos (@ahbalisson) July 9, 2025

Comunque direi che tutto il TwitterCalcio, i giornalisti e probabilmente anche altri professionisti del settore non si rendevano conto prima della finale di Champions di quanto davvero fosse forte il Psg. Un conto è dire siano forti, un altro per distacco i migliori del mondo. pic.twitter.com/jIZOfFjJjY — Simone Togna (@SimoneTogna) July 9, 2025

Il #PSG è in finale al Mondiale per Club. Semifinale più facile non poteva esserci: Real Madrid spazzato via 4-0, match praticamente chiuso dopo nemmeno 25 minuti.

Poi, a New York, resta solo la noia …#psgrealmadrid #PSGRMA #FIFACWC pic.twitter.com/teQjVETqK5 — Tommy Milanello (@toMMilanello) July 9, 2025

Psg “ingioc4bile” 🔥 Alla squadra di Luis Enrique basta il primo tempo per chiudere i giochi: Fabian Ruiz e Dembélé mandano ko il Real e regalano la finale al PSG. Nel finale Ramos mette la ciliegina sulla torta 💫 Psg e Chelsea si contenderanno il trofeo 🏆 #Tuttosport #Psg pic.twitter.com/xdhhm7yDyK — Tuttosport (@tuttosport) July 9, 2025

Tutti, dunque, esaltano il Psg. Dai tifosi ai quotidiani, passando per i giornalisti. La forza dei francesi è davvero sotto gli occhi di tutti: sono ingiocabili.