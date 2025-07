Nessuno vuole Vlahovic, neanche gratis: già bocciato da Inter e Milan

Il bomber sempre più al centro degli intrighi di mercato, ma dalle due squadre milanesi arriva freddezza: il suo profilo non convince

I prossimi giorni potranno, verosimilmente, essere determinanti per il futuro di Dusan Vlahovic, per il quale alla Juventus sembra proprio non esserci più posto. Il giocatore intende rimanere a Torino e andare a scadenza di contratto, ma il club bianconero, che cerca di evitare questa situazione, sta provando tutto il possibile per agevolare la sua uscita.

Per il bomber serbo, prende piede una possibile eventualità, quella della rescissione del contratto. Ipotesi che la Juventus proverà a percorrere con l’entourage dell’attaccante. Vedremo se si troverà una quadra da questo punto di vista, che aprirebbe, dunque, a un Vlahovic sul mercato già adesso a parametro zero.

Eppure, si tratta di uno scenario che non riscuote particolari consensi tra eventuali acquirenti. I tifosi di Inter e Milan ritengono che la scommessa Vlahovic non pagherebbe e sui social hanno già bocciato l’ipotetica operazione. Ecco alcuni dei messaggi apparsi su ‘X’:

Vlahovic è una prima punta pura.

Thuram una punta multiruolo.

Il serbo anche a 0 costerebbe una 5/10 milioni di commissioni e un 13/14 milioni lordi annui di ingaggio.

Il francese costa 9,5 circa annui.

Bocciata sia tecnicamente che economicamente. — pap1pap (@pap1pap) July 9, 2025

é una scommessa super onerosa , non ha senso da quel punto di vista… Se devo aumentare i costi , lo faccio per un profilo diverso che appunto ricada su quelle caratteristiche di velocità, qualità , strappo ecc… per intenderci io tra Asensio e Vlahovic non ho dubbi — pellons_01🪖 (@peppe_pellone) July 9, 2025

Guarda tutta la gente che è arrivata all’Inter in questi anni vedrai che hanno tutti quanti una sola cosa in comune: non è gente caratterialmente problematica. Questa è la prima ragione per cui Vlahovic non arriverà mai, la seconda è che si è dimostrato un costosissimo flop. — I M Tractor ⭐⭐ Impresa demolizioni Demone (@Tractor220510) July 9, 2025

a me Vlahovic non piace….per me ha già dato…ha perso ambizione per eccessiva avidità — giuseppe la spada (@laspada6) July 9, 2025

E fin qui, ma perché la Juve dovrebbe pagare Vlahovic per andare ad una concorrente? Se deve pagarlo lo spedisce all’estero, a meno che siano abbastanza sicuri che sia un paracarro e lo mandano al Milan tipo pacco bomba — krog_ (@undercor_) July 9, 2025

Un giorno qualcuno mi dovrà legare tipo “Arancia meccanica” con qualcuno che mi tiene le palpebre aperte e mi versa le goccine negli occhi mentre mi viene spiegato l’hype verso Vlahovic. C’è scritto “sabbie mobili di merda” ovunque, ma tutti vogliono farci un carpiato dentro. — I M Tractor ⭐⭐ Impresa demolizioni Demone (@Tractor220510) July 9, 2025

Vlahovic talmente grande giocatore che ha la fila di squadre che vogliono dargli 60mln+bonus alla firma dopo aver concluso la stagione con 6 gol

Poi va leccando il culo mettendo like al real Madrid

Spero vada in Arabia che è il massimo dell’ambizione che può permettersi Nueve. — krog_ (@undercor_) July 9, 2025

Il rendimento recente di Vlahovic e il suo stesso atteggiamento portano i potenziali acquirenti a non essere convinti di lanciarsi in questa operazione. “Non c’è certo la fila per acquistarlo“, qualcuno fa notare. Un fattore di cui forse dovrà tenere conto anche lo stesso giocatore.