Milan, Leao nello ‘scambio’ tra rivali: solo 10 milioni in più

Il portoghese, come tutti, non è incedibile: spunta il grande affare in Premier League

Quasi nessun calciatore al mondo è incedibile. Proprio nessuno in Serie A. Incedibile non lo è Leao, nonostante sia il calciatore più importante del Milan.

I rossoneri hanno già fatto cassa con Reijnders e Allegri (i due hanno parlato molto nel primo allenamento a Milanello) è un estimatore del portoghese, però il calciomercato è imprevedibile.

Arabia e Bayern Monaco le ultime due piste per Leao, con entrambe naufragate pressoché subito. Va detto che il club rossonero ha sempre sparato alto, chiedendo dapprima il pagamento della clausola (175 milioni) e poi 100 milioni o giù di lì.

Leao è un giocatore discontinuo che nel nostro campionato, comunque, ha spesso fatto la differenza. Spingersi fino a cento milioni, però, appare un azzardo. Ad oggi, infatti, non si registrano proposte di tale portata.

Le ultime dalla Spagna su Leao, tuttavia, sostengono che il Milan abbia abbassato le pretese per il suo numero 10, nonché più pagato della rosa con circa 6/7 milioni bonus inclusi.

Per ‘Sport’ adesso Cardinale e soci potrebbero farsi bastare 70 milioni di euro per il cartellino del classe ’99.

Dall’Inghilterra: Leao meglio di Madueke per l’Arsenal, costerebbe solo 10 milioni in più

Parliamo di una cifra che può ingolosire le big inglesi, in particolare l’Arsenal che, oltre a una prima punta (trattativa avanzata con lo Sporting CP per Gyokeres) è tutt’ora a caccia di un attaccante esterno.

I ‘Gunners’ stanno trattando il 23enne inglese Madueke coi rivali del Chelsea, ma un cambio di rotta non viene escluso del tutto dal britannico ‘Tbr Football’.

D’altronde, come sottolinea la fonte, Leao piace da tempo in quel di Londra e costerebbe appena 10 milioni in più rispetto al classe 2002 che alcune settimane fa, durante la trattativa col Marsiglia per Luis Henrique, è stato proposto all’Inter.

Per Nkunku serve apertura del Chelsea a prestito. A proposito del Chelsea, durante trattativa con Marsiglia per Luis Henrique è stato proposto all'Inter Noni Madueke. Anche nel suo caso, costi molto alti e affare possibile solo a tit definitivo.

Per Leao, tuttavia, l’Arsenal dovrebbe tirare fuori più soldi per lo stipendio. Se Madueke potrebbe ‘accontentarsi’ dello stesso stipendio, o solo di qualcosa in più rispetto a quanto percepisce attualmente (circa 3 milioni di euro bonus esclusi), il portoghese del Milan probabilmente no.