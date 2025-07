Lazio, la presentazione di Sarri diventa un caso: i motivi del rinvio e le novità sul ritiro | CM.IT

La posizione di Fabiani e del club di Claudio Lotito. Ritiro chiuso a Formello

La Lazio si trova in un momento particolare, molto delicato della sua storia. Le dimissioni di Sarri, quelle di Tudor, poi quelle di Baroni dopo una stagione che poteva essere super ma si è trasformata in un incubo, senza coppe europee. Quindi il ritorno di Sarri e la batosta del mercato bloccato – al momento – fino a gennaio. E il rapporto con la piazza che è tornato sempre più burrascoso, tanto che la Curva Nord ha organizzato una manifestazione di protesta in zona Fori Imperiali per arrivare direttamente in Campidoglio e incontrare addirittura il sindaco.

Nel mezzo ieri l’annuncio della presentazione ufficiale di Sarri, già fissata da settimane, che però improvvisamente è diventata chiusa alla stampa. Una decisione che ha lasciato sbigottiti tifosi e giornalisti, con la presa di posizione netta anche da parte dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

“Troviamo inaccettabile che la Società Sportiva Lazio organizzi la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri senza la presenza dei giornalisti. Le domande, come ai tempi del Covid, dovranno essere inviate via mail in anticipo. Secondo il presidente Guido D’Ubaldo non è questo il modo di garantire la libertà di informazione, già da tempo messa a dura prova anche nel mondo dello sport.

Purtroppo sono tanti i tentativi che ledono la dignità dei giornalisti e che impediscono di fatto il diritto/dovere di informare. Un sistema che tenta di aggirare l’intermediazione critica dei giornalisti. Invitiamo la Società Sportiva Lazio – dice il presidente dell’ODG Lazio Guido D’Ubaldo – a rivedere questa assurda decisione. Il presidente Lotito, al quale vanno i nostri auguri di pronta guarigione, iscritto al nostro Ordine, dovrebbe essere sensibile a questa civile forma di protesta. Nei prossimi giorni inviteremo i responsabili dell’ufficio stampa del club per un confronto sulla situazione”.

Non solo, perché oggi è andato in scena anche un confronto a Formello tra i giornalisti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it, e il direttore sportivo Angelo Fabiani a margine della visita organizzata dalla stessa S.S. Lazio al centro sportivo di Formello per raccontare nel dettaglio tutte le aree, interne ed esterne, focalizzando anche la zona dove sorgerà l’Academy.

In questo faccia a faccia – in cui la stampa ha mostrato compatta le proprie perplessità sulla scelta del club – il ds biancoceleste ha spiegato la scelta di chiudere alla stampa la presentazione di Sarri, permettendo di inviare solo telematicamente le proprie domande.

“Volevamo fare qualcosa di innovativo e suggestivo, sfruttando le nostre tecnologie a disposizione negli studi, con immagini che scorrono durante l’intervista a Sarri. Parliamo sempre di innovazione, ma se non la facciamo mai…

Non era assolutamente nostra intenzione mettere il bavaglio a nessuno, figuratevi a Sarri che non si sottrae mai a nessun tipo di domanda”, il pensiero di Fabiani.

Il Ds ha ascoltato le rimostranze dei giornalisti, aprendo in tal senso a una riflessione sul da farsi. E considerando anche l’assenza del presidente Claudio Lotito, ricoverato al Gemelli per un malore in Senato e che anche nella giornata di oggi dovrebbe rimanere in osservazione, rinviando così ulteriormente le dimissioni.

Pochi minuti fa la conferma da parte della Lazio con un comunicato ufficiale in cui si è reso noto il rinvio della presentazione di Sarri: “Respingiamo convintamente qualunque tentativo di attribuire alla S.S. Lazio la volontà di limitare la libertà di stampa o di sottrarre il nostro allenatore al legittimo confronto con i giornalisti. Nulla di più lontano dalla realtà.

La società ha sempre garantito il massimo rispetto nei confronti dell’informazione e dei professionisti che seguono il nostro mondo quotidianamente. Proprio questa mattina, per la prima volta nella storia del Club, abbiamo aperto il nostro centro sportivo di Formello alla stampa accreditata alla vigilia del ritiro, offrendo una visita completa che ha consentito di osservare da vicino le rilevanti innovazioni tecnologiche e strutturali introdotte.

La scelta di realizzare la conferenza di presentazione di Mister Sarri negli studi televisivi del Club nasce dalla volontà di offrire un prodotto tecnologicamente avanzato, innovativo e trasparente”.

“La comunicazione moderna richiede linguaggi e strumenti nuovi, che sappiano coniugare accessibilità, qualità e trasparenza. È in questa direzione che stiamo lavorando, senza alcuna intenzione di eludere il ruolo dell’informazione, ma anzi con l’obiettivo di valorizzarlo. È questo, d’altronde, lo spirito con cui è nata la media company della S.S. Lazio, ideata e realizzata all’interno del nostro centro sportivo: una struttura che lavora quotidianamente per produrre contenuti di valore, garantendo un’offerta fruibile da tutti i media e dai nostri tifosi.

Un progetto aperto, inclusivo e trasparente, che ha più volte dimostrato disponibilità e attenzione nei confronti della stampa. Ribadiamo la nostra disponibilità a un confronto costruttivo con tutti gli organismi della categoria, nel rispetto dei ruoli e nella convinzione che la collaborazione – non la contrapposizione – sia la chiave per rafforzare il rapporto tra sport e informazione. La presentazione ufficiale di Mister Sarri, inizialmente prevista per domani, verrà rinviata alla conclusione del ritiro precampionato di concerto con il tecnico”.

Ritiro precampionato che partirà il 14 luglio mentre oggi è il giorno dell’arrivo di Sarri e del suo staff a Formello. Domani le prime visite mediche al Lazio Lab per i calciatori (qualcuno è già rientrato nel centro sportivo), poi tra venerdì e sabato i test all’Isokinetic per i giocatori e lo staff. Ritiro che però sarà chiuso al pubblico, tifosi e stampa, ad eccezione di alcune giornate dedicate che potrebbero essere aperte.

Con il negozio ufficiale aperto ai tifosi in quelle occasioni, quindi non per tutta la preparazione che si svolgerà a Formello come annunciato inizialmente. Quest’anno niente Auronzo, questione di cifre. Ma no anche ad altre soluzioni simili: “Il nostro centro sportivo è un’eccellenza che in pochi possono vantare. E qui, a differenza di Auronzo, dove le strutture sportive a disposizione spesso sono insufficienti, c’è tutto quello che serve”. Questo quanto spiega il club biancoceleste. Ed è vero, c’è tutto quello che può servire a Maurizio Sarri per preparare la nuova stagione al massimo. Tutto, tranne i nuovi acquisti.