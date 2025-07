Juventus, affare del secolo: costava 90 milioni, lo compra per 20

I bianconeri, secondo quanto riferito dalla Spagna, tornerebbero alla carica per un vecchio pallino che ora può arrivare a prezzo di saldo rispetto al passato

Igor Tudor è in attesa di ulteriori rinforzi in vista della prossima stagione che dovrà essere quella del riscatto per la Juventus, la quale avrà l’obbligo di tornare a lottare per traguardi importanti dopo anni passati lontano dal vertice.

Non sarà semplice vista la folta concorrenza e alla luce dei problemi irrisolti di una squadra che tra entrate ed uscite potrebbe cambiare nuovamente parecchio. Il nodo Vlahovic resta centrale anche per altri eventuali acquisti offensivi, mentre il reparto che più di tutti avrebbe bisogno in questo momento è la difesa.

La retroguardia ha subito una pesante perdita all’inizio dell’ultima stagione con il pesante ko di Bremer che sta scaldando i motori e non vede l’ora di tornare a guidare la squadra. Oltre al rientro del brasiliano servirà almeno un altro centrale di spessore per innalzare il livello complessivo.

A tal proposito il prossimo difensore della Juventus potrebbe essere anche un vecchio obiettivo proveniente dalla Spagna. In terra iberica parlano infatti di un eventuale ritorno di fiamma per un calciatore che ha visto calare sensibilmente il proprio valore di mercato.

Calciomercato Juventus, Araujo nel mirino: pronti 20 milioni

La Juventus potrebbe tornare alla carica per Ronald Araujo, che ha vissuto una parabola particolar al Barcellona dove dopo tanti infortuni non è più del tutto centrale nel progetto di Flick.

Come ricordato anche dal portale ‘elgoldigital.com’ l’uruguaiano era arrivato a toccare picchi di valutazione di 90 milioni senza però arrivare a dama. Una cifra lontanissima da quella che metterebbe sul piatto il club italiano che per Araujo potrebbe offrire circa 20 milioni di euro.

Una prima offerta, come evidenziato dallo stesso portale iberico, che seppur bassa rispetto al passato non esclude la possibilità di un addio del calciatore.

La palla ora è nelle mani di Deco e soci, e spetta a loro decidere se il nazionale uruguaiano se ne andrà. Non è una decisione facile da prendere, dato che alcuni in società preferirebbero aspettare che il valore del difensore torni a salire. Altri invece propenderebbero per monetizzare subito l’addio.