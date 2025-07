Inter, svolta per Calhanoglu: scambio con il Galatasaray

L’Inter fa i conti con una svolta significativa con la questione che gravita attorno al futuro di Hakan Calhanoglu. La svolta per permettergli di approdare al Galatasaray, suo grande obiettivo, è rappresentato dallo scambio che fa tutti contenti.

In casa nerazzurra il tema più caldo continua ad essere quello che riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, dal momento che il turco ha fatto intendere, pur senza chiederlo in maniera ufficiale, di voler salutare per tornare in patria. Dove c’è il Galatasaray che, dal canto suo, è pronto a ricoprirlo d’oro. In tal senso, però, il problema principale è rappresentato non tanto dall’ingaggio del calciatore, quanto dal fatto che l’Inter chiede legittimamente una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro pur di assicurarsene le prestazioni.

In tal senso, a quanto pare per i nerazzurri la strada si è messa in salita per liberarsi dal turco, che ovviamente non rappresenta un peso ma che sarebbe, tutto sommato, ancor di più dopo la spaccatura con lo spogliatoio, sacrificabile. In tal senso, la chiave per sbloccare questa operazione può essere rappresentata dallo scambio che può convincere tutte le parti in causa. Galatasaray compreso, ovviamente. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che cosa sta accadendo in maniera dettagliata.

Inter, scambio con il Galatasaray per liberare Calhanoglu? I dettagli

Come è noto, infatti, Cristian Chivu sacrificherebbe volentieri, per così dire, un regista per inserire un trequartista in questa squadra, dal momento che serve un calciatore che possa sparigliare le carte e tirare fuori il coniglio dal cilindro. In tal senso, stando a quanto raccontato dal Transferfeed, infatti, l’Inter ha messo nel mirino Baris Alper Yilmaz, fantasista del Galatasaray. La valutazione da cui partono i turchi per questo talento purissimo è pari a 30 milioni di euro che è pari esattamente alla cifra che chiede l’Inter per Calhanoglu.

Proprio in virtù di queste valutazioni analoghe. Marotta ed Ausilio potrebbero provare ad intavolare la trattativa sulla base di uno scambio. Classe 2000, a 25 anni ha ancora dei margini di crescita enormi ed in tal senso si tratta di un profilo da tenere in considerazione quello di Baris Alper Yilmaz.

E le due società non è detto che non possano trovare una quadra sulla base di uno scambio. Nell’ultima stagione per il fantasista sono arrivati ben 14 gol, a conferma del fatto che si tratta di un calciatore che tra le linee si sa muovere e che sa anche come attaccare l’area di rigore e la porta. Si attendono sviluppi in tal senso.