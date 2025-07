Errore enorme dell’Inter: è tutta ‘colpa’ di Asensio

Il fantasista spagnolo è stato accostato ad un eventuale approdo in Serie A. L’ultimo annuncio però ribalta le carte in tavola

L’Inter torna a pensare al prossimo futuro dopo la mezza debacle al Mondiale per Club. La società nerazzurra lavora già da tempo sulla costruzione della squadra del domani, e tra entrate ed uscite si prepara a cambiare volto.

Marotta, Ausilio e soci sono infatti a caccia dei migliori colpi possibili in relazioni alle necessità del roster e alle possibilità di natura economica. Spesso il mercato offre anche occasioni da provare a cogliere, e Marco Asensio è una di queste. Il fantasista spagnolo di proprietà del Paris Saint Germain è in vendita ed in attesa di iniziare una nuova avventura.

Il mancino iberico ex Real Madrid ha giocato l’ultima stagione (a partire da inizio 2025) in prestito all’Aston Villa ed ora ha fatto rientro momentaneo a Parigi in attesa di trovare la sua prossima sistemazione. Asensio non è parte del progetto tecnico di Luis Enrique per il futuro, e dunque è in piena lista di sbarco.

Il classe 1996 potrebbe divenire una ghiotta occasione per l’Inter per andare ad inserire quella qualità, fantasia ed imprevedibilità utile a sparigliare le carte in attacco.

Calciomercato Inter, “Asensio è finita”: spunta un errore clamoroso

Asensio ha quindi giocato l’ultima annata a metà tra Parigi, lì dove ha trovato poco spazio, e l’Aston Villa dove ha invece provato a rilanciarsi. In Inghilterra lo spagnolo ha totalizzato 21 presenze e 8 gol totali, portando a casa un bottino discreto.

A buon mercato il 29enne di Palma de Mallorca potrebbe quindi essere una chance interessante da provare a sfruttare per l’Inter, ma non tutti gradirebbero un suo acquisto.

Il giornalista Graziano Carugo Campi esprime infatti un parere molto forte su X bocciandone l’eventuale colpo: “”Asensio: è finita” potrebbe assumere un nuovo significato. Accostato da gazzetta all’Inter, sarebbe un errore enorme: se hai Carboni, lo provi almeno fino a gennaio”.