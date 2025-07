Mondiale per Club, la cronaca di Psg-Real Madrid 4-0

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meadowlands Stadium’ tra i francesi di Luis Enrique e gli spagnoli di Xabi Alonso in tempo reale

Il Paris Saint-Germain affronta il Real Madrid a East Rutherford in una gara di sola andata valida come seconda semifinale del Mondiale per Club. Una sfida tra le due ultime vincitrici della Champions League che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak, lo stesso fischietto di Real-Juve di settimana scorsa.

Da una parte i Rouge et Bleu di Luis Enrique sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il loro girone nonostante il ko contro il Botafogo, ed aver eliminato l’Inter Miami agli ottavi di finale e il Bayern Monaco ai quarti. L’obiettivo di Donnarumma e compagni è quello di centrare un’altra finale per andare oltre il Triplete già messo in cassaforte.

Dall’altra parte le Merengues di Xabi Alonso e del grande ex Mbappe, prive dello squalificato Huijsen, hanno invece avuto la meglio prima sulla Juventus e poi sul Borussia Dortmund. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Chi passa se la vedrà nella finalissima di domenica con il Chelsea. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale a marzo di tre anni fa, quando i blancos si imposero 3-1 in rimonta grazie alla tripletta di Benzema.

Formazioni ufficiali Psg-Real Madrid e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5 e sarà visibile in streaming su pc, smartphone e tablet sulle app di Dazn e di Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meadowlands Stadium’ tra Paris Saint-Germain e Real Madrid live in tempo reale.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde; Rudiger, Asencio, Fran Garcia; Arda Guler, Tchouameni; Vinicius, Bellingham, Mbappé; Gonzalo Garcia.

Paris Saint-Germain (4-2-3-1): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Joao Neves, Doué; Dembélé.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)