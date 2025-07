Asllani e l’affare col Milan a centrocampo: “25 milioni di euro” | ESCLUSIVO

Le ultime sulle due milanesi nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO

Nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, è intervenuto anche Paco Burgos di ‘Onda Cero’.

Il collega spagnolo si occupa dell’Almeria, inevitabile quindi la domanda sul terzino Pubill nel mirino di Milan e Roma. “ll ragazzo è alla ricerca di un top club – ha detto a proposito del futuro del 22enne spagnolo – Il Barcellona si è interessato, ma la valutazione da 20 milioni di euro è stata ritenuta eccessiva”.

Burgos conferma che “in Italia c’è l’interesse del Milan” oltre quello della Roma alla quale “è stato proposto”.

Sono comunque giorni se non ore decisive per il futuro di Pubill.

#Pubill, settimana decisiva per l’esterno dell’#Almeria. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti con il #Milan, che apprezza molto il giocatore, offerto anche alla #Roma. Costa circa 13-15 milioni #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 7, 2025

Milan, Javi Guerra complicato: “Il Valencia vuole 25 milioni e lui vorrebbe restare in Spagna”

Restando sul Milan, il giornalista spagnolo si è esposto anche su Javi Guerra, centrocampista nei radar di Tare e soci: “Il Valencia gli presenterà questa settimana una proposta di rinnovo, motivo per cui potrebbe rimanere. Lui è un calciatore importantissimo non solo per il club, ma pure per la Nazionale U21″.

Guerra è un’operazione complicata per il Milan: “Il Valencia lo valuta 25 milioni, inoltre piace anche al Manchester United. Lui, però, vorrebbe rimanere in Spagna…”.

Paco Burgos ha detto la sua, infine, anche su Asllani. Il centocampista italo-albanese è in uscita dall’Inter e un obiettivo concreto del Betis: “L’affare è complesso. L’Inter vorrebbe avere una percentuale sulla rivendita del cartellino del centrocampista.

Al Betis interessa il calciatore, perché va sostituito Cardoso che si è trasferito all’Atletico Madrid – ha sottolineato in conclusione – Asllani non ha trovato lo spazio che voleva, ecco perché il Betis rappresenta una grande opportunità.

Gli andalusi hanno bisogno di un centrocampista, dunque Asllani troverebbe più spazio rispetto a quello trovato a Milano. C’è una necessità reciproca e tutto mi lascia pensare che alla fine possa accettare la proposta degli spagnoli”, ha concluso Burgos.