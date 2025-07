Psg, Mondiale finito per due giocatori: tornano a casa

Luis Enrique perde due pedine per la parte finale del Mondiale per Club: lasciano il gruppo

Sono rimaste in quattro, a contendersi il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Tra poco, in campo il Fluminense e il Chelsea, per decidere la prima finalista. Domani sera, invece, toccherà a Psg e Real Madrid, per una serata in cui si prevede grandissimo spettacolo.

Nelle fila dei francesi campioni d’Europa, però, non ci saranno due pedine importanti. Si tratta, com’è noto, degli squalificati Pacho e Lucas Hernandez, espulsi nel concitato finale della gara contro il Bayern Monaco ai quarti di finale. I due cartellini rossi ricevuti da Taylor, nel primo caso per un tremendo intervento a gamba altissima e nel secondo per una gomitata, sono costati assai cari ai due difensori, che hanno ricevuto due giornate di stop e dunque non disputerebbero nemmeno l’eventuale finale. Per questo motivo, il Psg ha comunicato sui propri canali ufficiali che, di concerto con staff tecnico e direzione sportiva, i due giocatori hanno lasciato il gruppo e torneranno a casa. Iniziando già in questo momento, di fatto, le proprie vacanze, prima di riprendere per la prossima stagione.