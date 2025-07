Lazio, Lotito ricoverato per un malore? Arriva la smentita del Presidente

Dallo staff del numero uno del club capitolino, arrivano delucidazioni sul suo stato di salute: cadono le ricostruzioni delle ultime ore

Nelle ultime ore, erano circolate notizie preoccupanti sullo stato di salute di Claudio Lotito. Alcune indiscrezioni, riprese da diversi organi di stampa, riferivano che il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio sarebbe stato vittima di un malore per il quale si sarebbe reso necessario il ricovero in ospedale. Ma è arrivata, a stretto giro di posta, la smentita.

Raggiunto telefonicamente da ‘Lapresse’, lo stesso Lotito ha replicato seccamente di non aver avuto nessun malore, ma di trovarsi al Policlinico Gemelli per degli accertamenti clinici programmati. Versione ribadita da una nota stampa diffusa dal suo staff senatoriale. Al termine della nota, si condivide anche la battuta ironica con cui Lotito avrebbe commentato la vicenda con alcuni giornalisti: “Chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo“. Il presidente della Lazio ci ha poi tenuto a ringraziare chi in queste ore si fosse preoccupato per lui manifestando la propria vicinanza ed evidenziando anche l’operato professionale dei medici che lo hanno assistito.