“Il Mondiale per Club è una pagliacciata”: bocciatura senza appello

Ennesima voce polemica nel mondo del calcio che si leva contro la nuova manifestazione voluta dalla FIFA

Si sta avviando alla conclusione la lunghissima stagione 2024/2025, con gli ultimi appuntamenti ufficiali, quelli del Mondiale per Club entrato nella sua fase conclusiva. Un torneo che ha generato, da tanti punti di vista, numerose discussioni.

Si è dibattuto non soltanto sullo spettacolo dal punto di vista sportivo, ma anche su numerosi temi strettamente collegati. E come sappiamo, diversi protagonisti del mondo del calcio si sono espressi in maniera negativa sull’evento, su che cosa significhi per i calciatori costretti a ulteriori impegni al termine di una annata già lunga e massacrante e sulla gestione dello stesso. Arriva adesso un’altra voce contraria al Mondiale, definito un torneo di scarso valore.

Giuseppe Rossi contro il Mondiale per Club: “Non fa bene al calcio”

Giuseppe Rossi, in una lunga intervista a ‘Diretta.it’, è stato chiaro nel suo parere. L’ex attaccante non si è nascosto e ha detto la sua in maniera incisiva.

“E’ un torneo che non mi interessa, è una pagliacciata ed è solo business – ha affermato – Non fa il bene del calcio. La salute dei calciatori viene messa a rischio, ci sono infortuni continui. E’ meglio che un Barcellona-Real Madrid si veda una volta all’anno e non tutte le settimane”.

Rossi ha toccato, nel corso della sua intervista, anche altri temi. Sul prossimo campionato di Serie A e sulle scelte in panchina di Milan e Inter, ha spiegato: “Sarà una stagione molto equilibrata, senza una squadra dominante. La scelta dell’Inter è molto interessante, vedremo se Chivu saprà gestire il gruppo e l’ambiente. Il Milan con Allegri ha fatto una delle scelte migliori degli ultimi anni, è un vincente”.

Quindi, il suo parere sulla Nazionale: “Gattuso è quello che serve alla Nazionale, ha grinta e appartenenza. Il Ct deve essere bravo a livello psicologico più che insegnare gioco. Rino può essere quello adatto a portare tutti nella stessa direzione”.