Mondiale per Club, Fluminense-Chelsea 0-2 | L’ex Joao Pedro porta Maresca in finale

Si apre la fase finale della manifestazione con la prima delle due semifinali in programma tra i brasiliani e i londinesi

Si avvia alla chiusura la prima edizione del Mondiale per Club, che si sta disputando negli Stati Uniti. Dopo l’eliminazione delle italiane Inter e Juventus agli ottavi di finale, adesso è tempo di pensare alle semifinali.

Il sorprendente Fluminense di Renato Portaluppi è arrivato a questo punto della competizione eliminando l’Inter di Cristian Chivu con un netto 2-0 e l’altra sorpresa della competizione, l’Al-Hilal dell’ex nerazzurro Simone Inzaghi nei quarti: 2-1 il risultato finale. Di contro, il Chelsea di Enzo Maresca si è qualificato per il penultimo atto del Mondiale dopo aver battuto sonoramente il Benfica di Bruno Lage per 4-1 e gli altri brasiliani del Palmeiras per 2-1, decisive le reti di Palmer e l’autorete di Wewerton dopo il momentaneo pareggio siglato da Estevao. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match ‘MetLife Stadium’ di East Rutherford.

FORMAZIONI UFFICIALI FLUMINENSE-CHELSEA

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva (c), Thiago Santos; Guga, Herclues, Bernal, Nonato, Rene; Arias, Cano. All. Portaluppi

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez (c); Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. All. Maresca

ARBITRO: Francois Leteixer (Francia)