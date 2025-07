Grealish in Serie A con lo sconto: il regalo di Guardiola

Opportunità da provare a cogliere nel nostro campionato, apertura alla cessione del britannico: ecco le cifre dell’affare

I grandi movimenti sul calciomercato, come ogni estate, possono aprire scenari difficilmente pensabili soltanto fino a poco tempo prima. Sul planisfero, così, possono delinearsi opportunità da sfruttare per club ambiziosi. Il nostro campionato guarda con interesse, ad esempio, a quanto può accadere tra le fila del Manchester City.

Dopo una stagione deludente, i britannici vogliono ripartire e riproporsi ad altissimi livelli in patria e in Europa. Pep Guardiola culla aspettative di rilancio e per farlo ha dichiarato espressamente di voler seguire una strada particolare. Il tecnico spagnolo ha spiegato come, per la sua squadra, non necessiti di una rosa particolarmente ampia, avendo informato di questa sua volontà la propria dirigenza.

Per questo motivo, dai Citizens possono esserci movimenti significativi in uscita. Come Jack Grealish, che non sembra più indispensabile e che viene messo sul mercato ad un costo che si può ritenere abbordabile anche per una Serie A con potere d’acquisto ridotto rispetto al passato.

Grealish costa solo 45 milioni: il Milan può provarci

Scrive della situazione il ‘Manchester Evening News’, secondo cui il City, per il cartellino dell’inglese, pagato a suo tempo ben oltre i 100 milioni di euro, si accontenterebbe anche di una cifra di 40 milioni di sterline, vale a dire intorno ai 45 milioni di euro.

Una occasione che potrebbe essere sfruttata, ad esempio, dal Milan, che sta cercando di innalzare la propria qualità dal centrocampo in su. Nei giorni scorsi, diversi media inglesi hanno riportato anche come potrebbe esserci l’opportunità di accordarsi con il City per un affare in prestito e non necessariamente a titolo definitivo. Al momento, non c’è una trattativa, è bene specificarlo, ma la pista può essere molto suggestiva e va seguita con interesse nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.