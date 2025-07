Scambio Juve-Aston Villa, UFFICIALE: nuove sanzioni della Uefa

Sono arrivate le decisioni della Uefa sullo scambio tra Juventus ed Aston Villa. Nuove sanzioni, ecco tutti i dettagli

La Uefa ha deciso: arrivano nuove sanzioni in vista della prossima stagione e delle competizioni europee del 2025-2026. La stangata riguarda proprio una partecipante dell’ultima edizione.

L’Aston Villa di Unai Emery, infatti, è ufficialmente tra i club europei sanzionati dalla UEFA per aver violato le regole sul Fair Play Finanziario. Dopo l’apertura di un procedimento da parte della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) nel settembre 2024, la società ha siglato un settlement agreement triennale, con sanzioni sia economiche sia sportive che si estenderanno fino alla stagione 2027/28, fa sapere il sito specializzato ‘Calcio e Finanza’.

La UEFA ha infatti riscontrato che l’Aston Villa ha superato i limiti di perdita aggregata ammessi nel biennio 2022/23 e 2023/24, non rispettando i requisiti di sostenibilità economica stabiliti dagli articoli del nuovo regolamento sul Fair Play Finanziario.

Aston Villa sanzionato dalla Uefa, la decisione è ufficiale

Come noto, tra le operazioni contestate all’Aston Villa ci dovrebbero essere quelle con la Juventus, con Douglas Luiz in uscita ed Iling-Junior e Barrenechea in entrata, e Chelsea, con lo scambio di trasferimenti tra Omari Kellyman e Ian Maatsen. Operazioni chiuse entro il 30 giugno 2024 per cercare di essere conformi non soltanto il Fair Play Finanziario UEFA, ma anche con le “Profitability and Sustainability Rules” della Premier League (il Fair Play Finanziario inglese).

Per questi motivi, scrive ‘Calcio e Finanza’, il club ha firmato un accordo che coprirà tre stagioni sportive e tre esercizi finanziari: dal 2025 al 2028. Di seguito, gli obiettivi fissati per le prossime tre stagioni:

– 2025/26: massimo deficit ammesso di 5 milioni di euro;

– 2026/27: bilancio in pareggio (0 milioni di deficit);

– 2027/28: rispetto pieno della Football Earnings Rule, con saldo positivo o con perdite entro i limiti previsti.