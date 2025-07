Nel segno dei Garcia, prima del finale thriller: Borussia steso 3-2, sarà Psg-Real in semifinale

Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra i Blancos e i gialloneri: riviviamo insieme le emozioni del match, vinto dagli uomini di Xabi Alonso

Prestazione maiuscola da parte del Real Madrid che senza troppi fronzoli archivia la pratica Borussia Dortmund e stacca il pass per le semifinali del Mondiale per Club. Grazie ad un primo tempo praticamente perfetto, i madrileni hanno avuto il merito non solo di stappare il match, ma anche di chiuderlo virtualmente al minuto 20. La gara si è animata solo negli ultimissimi minuti: prima Beier, poi Mbappé e infine Guirassy hanno stappato e chiuso una partita pazza e dai tanti risvolti.

Sfruttando un approccio corposo al match, gli uomini di Xabi Alonso cominciano sin da subito a macinare il loro calcio fatto di verticalizzazioni improvvise e pressing organizzato. Passano dieci giri di lancette e i Blancos passano: facendosi trovare al posto giusto nel minuto giusto, Gonzalo Garcia non lascia scampo a Kobel e dal cuore dell’area di rigore lascia partire un fendente con cui sblocca la contesa. Il Borussia Dortmund fatica a reagire e dopo 600 secondi alza nuovamente bandiera bianca: questa volta è Fran Garcia a sfruttare il cattivo posizionamento della difesa giallonera e timbrare il raddoppio. Il Real non si ferma e prova ad ipotecare l’incontro: al 39′ il pallonetto geniale di Vinicius sorvola di poco la traversa.

Lento e compassato, il Borussia Dortmund fatica ad organizzare una reazione degna di questo momento. Lasciato troppo solo nel cuore dell’area di rigore avversaria, Guirassy fa fatica ad incidere. Sul finire del primo tempo, però, gli uomini di Kovac provano ad alzare il baricentro schiacciando il Real nella propria metà campo: tuttavia, dalle parti di Courtois non arrivano pericoli concreti. Nella ripresa lo spartito non cambia: i Blancos legittimano il vantaggio e il Borussia non dà quasi mai la sensazione di poterla riprendere.

Nel finale, però, ci prova Beier ad animare il match con un guizzo; al 94′ è allora Mbappé a salirein cattedra e con una conclusione volante di pregevole fattura fissa il parziale sul 3-1. Quando la partita sembra chiusa, ecco l’ultimo colpo di scena: espulso Huijsen, Guirassy si presenta dal dischetto e non sbaglia. Non è l’ultima emozione del match visto che Sabitzer di testa chiama Courtois ad un intervento super. Passa meritatamente il Real; il Borussia ha tanto da recriminare soprattutto per un approccio non all’altezza dell’importanza della gara. Tutto pronto per la semifinale più attesa: ad attendere le Merengues sarà infatti il Psg delle meraviglie di Luis Enrique.

TABELLINO REAL-BORUSSIA 3-2: 10′ G.Garcia, 20′ F.Garcia, 92′ Beier, 94′ Mbappé, 96′ Guirassy