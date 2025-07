Milan, l’Inter sblocca l’affare: sta arrivando

Il Milan è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Tudor. Nuovo affare sbloccato grazie all’intreccio con l’Inter: la verità

Un nuovo affare decisivo in vista della prossima stagione. L’Inter è pronta a tornare sul fronte calciomercato per una nuova cessione che sbloccherà il colpo del ds Tare. Conosciamo subito i nuovi dettagli in ottica futura: ormai ci siamo.

La dirigenza rossonera continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Nelle prossime ore ci sarà l’ufficialità per l’addio di Theo Hernandez che si trasferirà all’Al-Hilal. Nel frattempo il ds Tare è pronto ad annunciare subito nuovi colpi di spessore internazionale. Ormai ci siamo per l’affare grazie anche all’intreccio con l’Inter: Max Allegri dovrà ringraziare proprio i nerazzurri per la nuova mossa a sorpresa.

Calciomercato, nuovo sprint in casa Milan: l’affare grazie all’Inter

Saranno ore infuocate in casa rossonera per ambire a grandi palcoscenici. Il Milan vorrebbe tornare subito protagonista per lo Scudetto: spunta l’affare a sorpresa grazie all’intervento dell’Inter.

Come svelato da SportMediaset, Ardon Jashari è pronto a vestire la maglia del Milan. L’indizio arriva proprio da casa Inter con la cessione del sostituto dello svizzero: il Club Bruges è sulle tracce di Aleksandar Stankovic con i nerazzurri che chiedono 10 milioni di euro più una clausola di recompra per chiudere l’operazione.

Novità interessanti in vista della prossima stagione per ambire a grandi palcoscenici. Spunta la nuova occasione da cogliere al volo grazie all’operazione tra Milan ed Inter. Jashari è pronto a sbarcare in rossonero sulla base di 30 milioni di euro: il giovane centrocampista svizzero è ormai un separato in casa con il club belga. Si sta allenando lontano dai propri compagni che sono in ritiro in queste ore: il ds Tare vorrebbe chiudere l’affare ad inizio settimana.

Una voglia immensa per continuare ad allestire una rosa competitiva dopo gli arrivi di Modric e Ricci. Sarà una rivoluzione importante per dare filo da torcere a Napoli ed Inter, protagoniste dell’ultimo campionato in Serie A. Ormai ci siamo per la fumata bianca in vista dei prossimi giorni decisivi in ottica calciomercato: tutto può cambiare nei prossimi giorni per sognare in grande.

L’Inter dovrà così monitorare attentamente il fronte calciomercato, soprattutto per quanto riguarda le situazioni di Sommer e Calhanoglu, accostati al Galatasaray. Un nuovo inizio di luglio scoppiettante per i nuovi affari pronti a sbarcare a Milano.