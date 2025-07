Inter, prima tegola per Chivu. UFFICIALE: si opera subito

Subito un’operazione per un calciatore della rosa nerazzurra che vede rimescolarsi anche il proprio futuro

L’Inter ha salutato il Mondiale per Club prima del previsto con una cocente sconfitta incassata per mano del Fluminense che intanto ha superato anche l’Al Hilal strappando il pass per le semifinali.

I nerazzurri, per la prima volta guidati da Christian Chivu, non hanno quindi raccolto indicazioni particolarmente positive motivo per cui Marotta e soci sono da tempo al lavoro sulla costruzione della squadra del futuro. Ci sarà bisogno di un cambio di registro immediato sotto tutti i punti di vista per dimenticare la coda di veleno di una stagione che sarebbe potuta entrare nella leggenda e che invece si è chiusa senza titoli.

Ora è tempo di pensare al calciomercato, tanto quello in entrata quanto quello in uscita. Da questo secondo punto di vista tra i nomi più caldi delle scorse settimane c’era anche quello di Davide Frattesi, al momento impegnato con problemi di altra natura e con un futuro tutto da ridisegnare.

Il centrocampista italiano, che non è mai sceso in campo per il Mondiale per Club tornando persino in patria prima, ha infatti un‘urgenza medica da fronteggiare. Il problema che gli ha condizionato la parte finale di stagione andrà risolto del tutto per poter preparare al meglio il domani.

Calciomercato Inter, Frattesi tra operazione e futuro: cambiano le carte in tavola

Stando a quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ Frattesi dovrebbe finire prima sotto i ferri, e poi affrontare il proprio futuro tra addio o permanenza.

Il centrocampista italiano ha giocato anche in condizioni non eccezionali dando sempre il massimo per la squadra. Poi anche la rottura con Inzaghi, che non gli ha concesso minuti in finale di Champions. Al netto di tutto, come raccontato dalla rosea, l’arrivo di Chivu potrebbe essere una boccata d’ossigeno per lui vista la possibilità di giocare un calcio più verticale e nelle sue corde.

Al Mondiale però Frattesi non ha potuto dire la sua lasciando in anticipo proprio in proiezione di quelle che saranno le prossime mosse. L’ex Sassuolo si opererà a Milano per un’ernia inguinale, chiudendo così il cerchio di un problema che lo tormenta da tempo. Poi ci sarà spazio per il futuro, che potrebbe essere ancora in nerazzurro. Le chance di permanenza con Chivu sono cresciute ma offerte corpose potrebbero cambiare ancora le carte in tavola.